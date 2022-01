Paczkomaty i OLX nawiązują współpracę

OLX i InPost podpisały umowę na pięć lat, w ramach której użytkownicy serwisu ogłoszeniowego OLX będą mogli korzystać z systemu wysyłek InPost i Paczkomatów.

W informacji prasowej InPost chwali się, że ma już 16 tysięcy Paczkomatów na terenie Polski. Natomiast OLX informuje, że opcja dostawy do Paczkomatu dostępna jest już dla połowy ogłoszeń w serwisie, czyli dla 13 mln ogłoszeń.

– To kolejna bardzo ważna, strategiczna umowa InPost. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi platformami sprzedażowymi działającymi w Polsce. Zakładamy, że już w pierwszym roku współpracy zanotujemy istotne wolumeny kierowane do Paczkomatów InPostu, bo dostawy do naszych Paczkomatów są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce -,ówi Rafał Brzoska, prezes InPostu.

– Usługa Przesyłek OLX cieszy się coraz większą popularnością. Opcja ta dostępna jest już w ponad połowie, czyli niemal 13 mln ogłoszeń obecnych na naszej platformie. Cieszymy się na partnerstwo z InPost. To kolejny krok w realizacji naszego celu, którym jest dostarczanie użytkownikom komfortowych rozwiązań – mówi Michał Malewski, general manager OLX.