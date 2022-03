Ukraińska ambasador oskarża Ryanair o żerowanie na ofiarach wojny

Senatorka irlandzkiego parlamentu Sharon Keogan oceniła wzrost cen biletów Ryaniara z krajów sąsiadujących z Ukrainą jako „niewybaczalne”. Ceny w czasie wojny wzrosły nawet 10-krotnie.

Ukraińska ambasador krytykuje Ryanair

Larysa Gerasko, ambasador Ukrainy w Irlandii powiedziała, że wystosowała oficjalny list do linii lotniczych, ale nie otrzymała odpowiedzi. Ambasador pozytywnie przyjęła natomiast sugestię innego irlandzkiego polityka, aby stworzyć specjalne, darmowe połączenia czarterowe dla uchodźców z Ukrainy.

John Brady, wiceprezes partii Sinn Féin, zaproponował także stworzenie dodatkowych miejsc i usług dla Ukraińców, takich jak tłumacze. Natomiast członek partii Fianna Fáil zasugerował, że Ryanair, zamiast podnosić ceny biletów, powinien zorganizować darmowe loty dla Ukraińców z Polski, Mołdawii i Rumunii, tak jak zrobił Wizzair. Przewoźnik z Węgier udostępnił 100 tysięcy darmowych miejsc dla uciekających z Ukrainy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Odpowiedzi Ryanaira

Szef Ryanaira, Michael O’Leary skomentował, że jego firma po raz pierwszy w historii realizuje loty humanitarne do Polski. Dodał także, że Ryanair będzie pierwszą linią lotniczą, która przywróci loty z Ukrainy, jak tylko skończy się wojna i lotniska zostaną przywrócone do stanu używania.

Chociaż Ryanair nie odniósł się do listu ukraińskiej ambasador, to odpisał pewnej Ukraince, która chciała kupić bilety na lot z Warszawy dla rodziny. Podczas Kupowania biletów ceny wzrosły z 105 do 500 euro. W odpowiedzi Ryanair odpowiedział, że ceny zależą od zwiększonego zainteresowania i krótkiego terminu wylotu.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport