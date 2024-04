Darmowe piwa na weekend przed majówką. Nawet 10 + 10 gratis w znanych sklepach

Przed nami długi weekend majowy i coraz więcej cieplejszych dni. W tym okresie modne staje się grillowanie i organizowanie pikników na plażach. Czas relaksu nie rzadko umilają trunki niskoprocentowe. Jeśli planujecie je kupić, warto skorzystać z promocji dostępnych w dyskontach. W ostatnim czasie takie kilka razy promowane były już m.in. w Biedronce czy Lidlu. Teraz niemiecki dyskont znów ma nową promocję, podobnie jest u jego konkurentów.

Piwo za darmo w Lidlu. Specjalnie na weekend

Od piątku 26 kwietnia w sklepach Lidl w całej Polsce można kupić wszystkie piwa w puszce w ramach akcji 12 w cenie 6. Oznacza to, że aż 6 puszek otrzymamy gratis. W ofercie dostępne są m.in. produkty Kasztelan, Namysłów, Harnaś czy Żubr. Nie brakuje też tych bezalkoholowych jak Warka Radler 0 proc. czy Zatecky 0 proc. Przed podejściem do kasy trzeba aktywować kupon w aplikacji.

To nie wszystko, bo od 26 do 28 kwietnia klienci skorzystają także z promocji 9+9 gratis na piwa w butelkach 500 ml marki Perlenbacher. Ponadto skorzystają ze zniżki na kultowe piwa Desperados i Somersby w różnych smakach – przy zakupie 6 sztuk, produkty są tańsze o 40 proc. Można je miksować w dowolny sposób.

Tanie piwo przed majówką nie tylko w Lidlu

Poszukując ciekawych promocji piwnych przed majówką, można zauważyć, że podobne akcje promocyjne wciąż występują w innych znanych sklepach. Nie wszędzie jednako otrzymamy tyle trunków gratis. Przykładowo w Biedronce od 25 do 28 kwietnia przy zakupie 9-paku piwa Tyskie za jedną puszkę zapłacimy 2,49 zł. Trzeba pamiętać, że dodatkowe zniżki mogą się jeszcze pojawić w poniedziałek lub wtorek.

Z promocji piwnych słynie też Dino. Do 30 kwietnia w sklepach tej sieci otrzymamy aż 6 butelek Somersby gratis – przy zakupie 12 sztuk, za jedną zapłacimy 2,79 zł. Z kolei Aldi informuje w gazetce, że do 28 kwietnia o 30 proc. taniej sprzedaje trunki Zatecky. Akcji zniżkowej nie brakuje i w Netto – tam otrzymamy gratis 5 butelek piwa Litovel do 28 kwietnia. Z kolei 10 +10 gratis na butelkowe Harnaś czeka na klientów do 4 maja w sklepach Carrefour. Obniżono też cenę trunków Somersby.

Przypominamy, że każda tego typu promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 rok życia. Przed zakupem trzeba też pamiętać, że spożywanie alkoholu nadmiernych ilościach szkodzi zdrowiu.

