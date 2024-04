Ceny paliw na majówkę. Na to czekali kierowcy

Weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Jeśli ktoś się postara, może liczyć nawet na 9 dni wolnego. W takiej sytuacji aż się prosi, by gdzieś wyjechać.

O kierowcach pomyślały sieci stacji paliw. Jak zauważają eksperci e-petrol.pl, grono sieci, które zaproponowały w okresie majówkowych podróży możliwość obniżenia rachunków jest w tym roku bardzo znaczące. Rabaty na paliwach tradycyjnych mogą wynieść w zależności od dystrybutorów od 10 do 30 gr na litrze przy spełnieniu pewnych warunków programów lojalnościowych.

Ceny paliw w długi weekend

– W porównaniu z cenami z ostatniego weekendu w cennikach polskich rafinerii obserwujemy spadki. Dzisiejsza średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosi 5851 zł za m sześc., a wiec jest o blisko 43 zł niższa niż w minioną sobotę. Spadek o 28 zł w tym okresie odnotowany został na benzynie 95-oktanowej, sprzedawanej średnio po 5304 zł. Dla diesla zmiana jest jeszcze wyraźniejsza i sięga 79 zł na metrze sześc. – paliwo to potaniało do poziomu 5132 zł/m sześc. Tanieje także olej opałowy, którego średnia wyniosła 4211 zł – czyli o 66 zł mniej niż w ubiegły weekend – wskazują analitycy e-petrol.

Jakich cen możemy spodziewać się w nadchodzącym majówkowym tygodniu? Eksperci prognozują, że w okresie 30 kwietnia – 5 maja średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosić będzie 7,28-7,39 zł/l. Popularna „95" na większości stacji kosztować będzie od 6,61 do 6,72 zł/l. Prognozowana cena dla diesla to 6,60-6,71 zł/l. Z kolei spodziewana średnia cena autogazu to 2,80-2,86 zł/l.

Czytaj też:

Majówka na drogach. Rzeczywiście tak niebezpieczna?Czytaj też:

Majówka 2024 i co dalej w hotelarstwie?