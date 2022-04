Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przekazali 500 ton pomocy Ukrainie

„Mamy to, prawie 40 wagonów (500 ton) z żywnością, lekarstwami, śpiworami i artykułami chemicznymi zakupionymi przez nas prywatnie jako Konwój Polskich Serc dotarł właśnie na wschód Ukrainy, dumni z pomagania”, napisał na Twitterze szef InPostu Marcin Brzoska.

Biznesmen zamieściła także krótki film, na którym widać pociąg towarowy z kontenerami obwieszonymi banerami akcji „Konwój Polskich Serc”.

Prywatna pomoc Brzoski i Mensah

Omenaa Mensah, prywatnie żona Rafała Brzoski, zamieściła natomiast wpis o przekazaniu pomocy na Instagramie.

„To mi się nigdy nie znudzi! Jak wiecie z moim Ukochanym Rafałem Brzoską, nieustająco działamy na rzecz Ukrainy. Dostarczyliśmy karetkę podarowaną przez Grupę Falck do szpitala dziecięcego w Równym oraz otworzyliśmy w Warszawie ośrodek wsparcia dla mam i dzieci z Ukrainy RiO Edu Centrum. Tym razem wysłaliśmy największy prywatny transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej. Zobaczcie, jak nasz Konwój Polskich Serc szykował się do odjazdu. Nie zdążycie pewnie policzyć, ale pociąg ma aż 34 wagony, a produkty ważą pół tysiąca ton. Lada dzień dotrze do Charkowa. Pomaganie jest dobre i ważne!” – napisała prezenterka telewizyjna.

Konwój Polskich Serc to inicjatywa pary, która zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Od początku wojny InPost Rafała Brzoski przetransportował za darmo ponad 6 tysięcy ton pomocy dla ukraińskich miast.

— Nasz sąsiad, Ukraina, został brutalnie zaatakowany, a polskie społeczeństwo i polski biznes zdają egzamin z człowieczeństwa w sposób, z którego mogą być dumne — mówił Brzoska. — Apeluję dziś do naszych braci, przedsiębiorców i biznesu na całym świecie! Nie patrzcie w Excela, tylko w przyszłość. Ukraińcy walczą dziś za nas. I trzeba im pomóc. Ta wojna za chwilę może być tutaj. W Polsce mamy trudną historię, ale wiemy doskonale, co działa w walce ze złem: działa solidarność – Apelował prezes InPostu.

