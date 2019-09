Ponad 30 tys. zł za m kw. Tak mieszkają najbogatsi. Rynek nieruchomości luksusowych rośnie

Chętnych na zakup luksusowych apartamentów przybywa. Jak wynika z analiz EY i danych przedstawionych przez High Level Sales & Marketing, sprzedaż luksusowych apartamentów w Warszawie wzrosła ze 115 w I półroczu 2018 do 126 w I półroczu 2019. W tym samym czasie oferta ekskluzywnych lokali w stolicy zwiększyła się o 62 procent. Średnia cena za metr kwadratowy w tym segmencie przekroczyła 28 tys. zł.

– Rynek ekskluzywnych nieruchomości w Warszawie rozwija się bardzo dynamicznie. Wyniki sprzedaży liderów tego segmentu, takich jak Cosmopolitan Twarda 4 udowodniły, że istnieje zapotrzebowanie na najwyższej klasy nieruchomości z cenami przekraczającymi 30 tys. zł za m kw. W Cosmopolitan za 10 najdroższych apartamentów klienci zapłacili w sumie 102 miliony złotych. Prognozujemy, że wartość warszawskiego rynku nieruchomości premium wzrośnie w tym roku o 7-8 procent – mówi Karolina Kaim, twórczyni marki High Level Sales & Marketing by Tacit Group.

Warszawa liderem

„Warszawa jest miastem z jedną z najniższych wartości premii za luksus, liczonej jako iloraz najwyższej ceny nieruchomości w segmencie luksusowym w stosunku do średniej ceny w segmencie popularnym. Oznacza to, że próg wejścia na rynek premium jest niższy niż w pozostałych analizowanych miastach” – czytamy w raporcie EY.

– Od kilku lat obserwowany jest wzrost segmentu nieruchomości luksusowych w Polsce, szczególnie na rynku warszawskim, oraz na pozostałych rynkach regionalnych. Warszawa jest miastem, w którym w ostatnich dwóch latach, premia za luksus wzrosła w największym stopniu. W związku z tym, że stolica jest nadal rynkiem rozwijającym się w tym segmencie nieruchomości, posiada perspektywę wyższego wzrostu niż inne miasta Europy Zachodniej – mówi Anna Kicińska, Partner z EY.

Jak wynika z danych EY ponad jedna czwarta apartamentów luksusowych, które zostały sprzedane w 2018 roku, znajduje się w Warszawie. Średnie ceny apartamentów luksusowych w stolicy wzrosły w ciągu 4 ostatnich lat o 30 procent.

Galeria:

Cosmopolitan

„Wśród 10 najdroższych, obecnie dostępnych w sprzedaży stołecznych inwestycji 4 znajdują się w ofercie High Level Sales & Marketing. Zestawienie otwiera rezydencja Park Lane przy Łazienkach Królewskich z ceną 37,5 tys. zł za m kw. Drugie miejsce zajmuje Cosmopolitan z ceną 37 tys. zł m kw”. – czytamy.

Potencjał Bałtyku

Jednak nie tylko Warszawa może się pochwalić dynamicznie rosnącym rynkiem nieruchomości premium. Trend widoczny jest także w miejscowościach nadmorskich. „Z analiz przygotowanych przez EY wynika, że najwięcej, bo o 113 procent w ciągu 4 ostatnich lat urosły ceny w Juracie i Jastarni. W Świnoujściu wzrost ten wyniósł 64 procent, we Władysławowie – 53 procent a w Kołobrzegu – 30 procent. Najwyższe ceny osiągają apartamenty zlokalizowane właśnie w Juracie i Jastarni z zakresem od 20 do 30 tys. zł za m kw. Natomiast Władysławowo charakteryzuje się większym potencjałem rozwoju, ze względu na wyższą podaż terenów inwestycyjnych. Bardzo dobrym przykładem tworzącego się tam rynku nieruchomości premium jest hotel Gwiazda Morza, w którym za prywatny apartament trzeba zapłacić od 1,1 mln zł do ponad 2 mln zł”.

Czytaj także:

Kanye West sprzedaje mieszkanie w Nowym Jorku. Tak mieszkał raper