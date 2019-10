Prezes mBank: Inwestor zagraniczny to dużo lepsze rozwiązanie

Zdaniem prezesa mBanku Cezary Stypułkowski, zainteresowanie kupnem banku będzie znaczące. Komentując ostatnie doniesienia dotyczące polskich instytucji, które analizują taką możliwość, prezes powiedział, że inwestor zagraniczny byłby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla firmy i jej pracowników.

„Krąg zainteresowanych na tym etapie będzie znaczny. Ktoś, kto nie ma obecności na polskim rynku z punktu widzenia pracowników i zarządu banku jawi się jako lepsze rozwiązanie” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej. „Liczymy, że w tym procesie będziemy w dialogu z Commerzbankiem tak, by tożsamość banku utrzymać jako instytucji o unikalnych kwalifikacjach organicznego rozwoju. My jako zarząd asystujemy tej transakcji z przekonaniem, że nie powinno to naruszyć istoty rynkowej banku” – dodał.

mBank na sprzedaż

mBank jest wyceniany na 13,5 mld złotych. Jak twierdzą eksperci, jest do dobrze prosperujący bank, który przynosi setki milionów złotych zysku. Dlaczego więc Commerzbank ma zamiar go sprzedać? To próba ratowania sytuacji banku, który odczuwa panujące w Niemczech spowolnienie. Niedawno mówiło się o możliwości fuzji dwóch największych banków zza zachodniej granicy. Commerzbank nie połączył się jednak z Deutsche Bankiem, w wyniku czego, w tym pierwszym szykowane są zwolnienia około 4300 pracowników.

Czytaj także:

PKO BP nie wyklucza kupna mBanku