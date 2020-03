OECD prognozuje największe spowolnienie gospodarcze od 2009 roku

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zmieniła prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego w 2020 roku. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku OECD twierdziła, że wzrost wyniesie 2,9 proc., obecnie zmieniła swoją prognozę na 2,4 proc. Byłoby to największe spowolnienie gospodarcze od czasu kryzysu gospodarczego. Tak słabą dynamikę wzrostu notowano ostatnio w 2009 roku.

Będzie odbicie

OECD twierdzi jednak, że już w 2021 roku będzie nieco lepiej. Tempo wzrostu ma za rok wynieść już 3,3 proc. Organizacja zakłada bowiem, że szczyt epidemii koronawirusa w Chinach nastąpi w pierwszym kwartale 2020 roku, a następnie zacznie spowalniać, co pozwoli na wznowienie produkcji w chińskim przemyśle i unormowanie łańcuchów dostaw. Zdaniem OECD epidemia będzie miała umiarkowany wpływ na rynki w innych krajach.

– Głównym punktem tej prognozy jest to, że spowolnienie może doprowadzić wiele krajów do recesji. Wzywamy do jak najszybszego podjęcia działań na obszarach dotkniętych epidemią – powiedziała Reutersowi Laurence Boone, główna ekonomistka OECD.

