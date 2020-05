Nowy program mieszkaniowy. Emilewicz: Budownictwo potrzebuje impulsu

„Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania, które chcemy, by stały się rzeczywistością prawną jeszcze w tym roku, utrzymają to dobre tempo wzrostu” – powiedziała Emilewicz podczas wideokonferencji, nawiązując do liczby mieszkań oddanych do użytku w 2019 r. i I kw. 2020 r.

„Budownictwo potrzebuje impulsu i ten impuls w pakiecie regulacyjnym, który w najbliższych tygodniach stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów jest. Prezentujemy dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Obejmuje on dziś przede wszystkim rozwiązania społeczne” – dodała.

Jak wymieniła, są w nim instrumenty wsparcia dla samorządów (by zwiększyć liczbę tanich mieszkań w dobrej jakości na wynajem), dla najemców (to szeroki wachlarz dodatków mieszkaniowych) oraz impulsy rozwojowe dla TBS-ów.

„Pracujemy też nad rozwiązaniami rynkowymi, które będziemy chcieli zaprezentować Radzie Ministrów” – zapowiedziała Emilewicz.

„Nowy pakiet mieszkaniowy szacujemy średnio na 0,5 mld zł rocznie do 2024 r. To dodatkowe środki, ponad te dostępne już na rynku” – podkreśliła minister podczas wideokonferencji.

Więcej mieszkań na wynajem

W komunikacie prasowym resort podał, że celem pakietu jest impuls dla gospodarki poprzez więcej tanich mieszkań na wynajem. Założenia pakietu to zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19. Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. Obejmuje on zmianę trzynastu ustaw.

„Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektami pod wspólnym szyldem Impuls dla Gospodarki. Dziś prezentujemy pierwszy z nich, dotyczący budownictwa społecznego i komunalnego. Z jednej strony są to rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Z drugiej są one zgodne z kierunkiem realizowanej przez nas polityki mieszkaniowej i Narodowym Programem Mieszkaniowym. Drugi pakiet, zawierający rozwiązania dla części rynkowej, przedstawimy w kolejnym etapie” – czytamy w komunikacie.

Kluczowe rozwiązania pakietu mieszkaniowego

Zmiany w budownictwie społecznym czynszowym oraz komunalnym:



wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.) oraz na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie 50 proc. kosztów inwestycji); wprowadzenie zasady finansowania, a nie refinansowania



uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych



premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków FTiR premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.)



wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS



w przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności



dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start” i szansa dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej (opcja dla „stających na nogi” - dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi)



finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych



Pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów:



nowe dopłaty do dodatków mieszkaniowych - wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu) - przeznaczymy na to około 420 mln zł w tym roku



systemowo lepsza procedura dla wnioskujących o dodatek mieszkaniowy

