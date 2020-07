Spięcie Dudy i Tyszki na Twitterze. „Proponuję mniej złośliwości i żółci”

„Uwaga! Lista nowych podatków i podwyżek podatków podpisanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Chciałbym Prezydenta Polski, który będzie obniżał a nie podnosił podatki” – napisał na Twitterze Stanisław Tyszka i udostępnił listę, którą opublikował ekspert ds. podatków i finansów publicznych Marcin Wrotniak. „To może warto też to dorzucić? Tak dla uczciwości, Panie Marszałku!” – odpowiedział Tomasz Matynia z Centrum Informacyjnego Rządu i opublikował spis „obniżonych podatków dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie" i „podniesionych podatków przez PO”.

Tyszka i Matynia wymienili jeszcze kilka wiadomości. „Jeśli obiecuje się wszystkim Polakom 8 tys. kwoty wolnej od PIT od 1 stycznia 2016 roku. A po 4 latach mają nadal 3091 zł, to jak Pan to nazwie?” – napisał Stanisław Tyszka. „Te same cele można realizować różnymi narzędziami. Podwyższenie kwoty wolnej o 4909 zł dałoby podatnikowi oszczędność na poziomie 883 zł rocznie, tj. 74 zł/miesiąc. Dzięki #NiższyPIT miesięcznie ten sam singiel zyska 66 zł” – odpowiedział Matynia.

Andrzej Duda: Proponuję mniej złośliwości i żółci

Na pewnym etapie do dyskusji włączył się Andrzej Duda. „Kwota wolna została podniesiona dla najmniej zarabiających, podatek dochodowy obniżony z 18 na 17%, młodzi do 26 lat 0%. A przed wyborami do PE prosiliście mnie z P. Kukizem o weto do ustawy zmieniającej ordynację wyborczą i było weto. Rozumiem, że to teraz niewygodne fakty” – napisał. „Panie Prezydencie, wszystko pamiętam. Sęk w tym, że kwota wolna miała być podniesiona dla wszystkich do 8 tys. złotych. Tak Pan obiecał. A co do weta, to przypomnę, że wybory do Sejmu ogłosił Pan z takimi terminami, by żaden obywatelski komitet nie zebrał podpisów” – kontynuował Tyszka. „Terminy były zgodne z ustawą, a nie przypominam sobie by proponował Pan zmianę przepisów w tej kwestii. Proponuję mniej złośliwości i żółci, a więcej obiektywizmu. Zdrowiej będzie i sympatyczniej” – kontrował urzędujący prezydent.

Stanisław Tyszka nie pozostawił słów Andrzeja Dudy bez odpowiedzi. „Oczywiście, że zgodne z ustawą, i najkrótsze z możliwych. A we mnie, Panie Prezydencie, nie ma za grosz żółci. Walczę po prostu o zmianę ordynacji do Sejmu z partyjnej na większościową, o niższe, prostsze podatki dla wszystkich, i o odbiurokratyzowanie gospodarki. Tylko tyle” – odpowiedział polityk. „Jeszcze w 2015 r. złożyłem w Sejmie ustawę o kwocie wolnej. Był Pan już wtedy Posłem. Wspierał Pan mój projekt? Zmieniliście go potem w Sejmie i ograniczyliście do najmniej zarabiających. Dostałem od Was z Sejmu taką ustawę. Nie podpisałby Pan jej?” – pytał prezydent.

Czytaj także:

Trzaskowski zainspirował się nagraniem z Obamą? „Pański najnowszy spot wyborczy to plagiat”