Kolejna instytucja potwierdza prognozę. Złoto przekroczy 2000 dolarów za uncję

– Z największymi wzrostami cen złota mieliśmy do czynienia między 2009 a 2013 rokiem, […] niemniej jednak obecnie spodziewamy się wzrostu do 2 000 USD [za uncję] do drugiej połowy przyszłego roku. Jest to związane z odbiciem wzrostu, który z kolei wiąże się ze słabszym dolarem, niższymi realnymi stopami procentowymi i wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi – powiedział Layton podczas panelu w ramach wideokonferencji „Citi Media Summit - Navigating the Future: What's Next in a Post-COVID-19 World”.

Według prognoz Citi, „średnie ceny złota mogą ustabilizować się na poziomie ok. 1 700 USD/ uncja w krótkim terminie, zanim wzrosną do 2 000 USD/ uncję w 2021 roku” , podano w prezentacji podczas panelu.

„Oczekujemy poziomów handlu na poziomie średnio 1 625-1 775 USD za uncję w tym roku w naszym scenariuszu bazowym z bazową średnią dla II poł. 2020 r. wynoszącą 1 715 USD za uncję. Nasza prognoza ceny na 2021 rok wynosi 1 925 USD za uncję” – czytamy w prezentacji.

Według scenariusza bazowego, cena złota wyniesie 1 675 USD w III kw. i 1 750 USD w IV kw. tego roku, zaś w kolejnych kwartałach przyszłego roku ukształtuje się na poziomach odpowiednio: 1 800 USD, 1 900 USD, 2 000 USD i 2 000 USD, podano także w prezentacji.

