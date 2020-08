500+ w formie bonu? Müller: Nie ma takich planów. Pani premier mówiła ogólnie

Co z przyszłością świadczenia 500+? Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała ostatnio, że może ono przyjąć formę podobną do tej, w jakiej wypłacany jest bon turystyczny. Dziś Piotr Müller, rzecznik rządu na antenie TVN 24 wyraźnie podkreślił, że nie ma takich planów.

– Nie będzie. Nie ma takich planów. Z tego, co mi się wydaje, to pani premier mówiła w ogóle o świadczeniach społecznych, czyli szerzej. Nie wiem, czy wymieniła świadczenie 500 plus –odniósł się do słów Jadwigi Emilewicz rzecznik rządu.

Wicepremier w wywiadzie dla money.pl mówiła: „Tak, potwierdzam, będziemy chcieli przechodzić w jak największą liczbę realizacji kolejnych świadczeń właśnie w taki sposób” . Zaznaczyła jednak, że to, jakie świadczenia zostaną poddane cyfryzacji, będzie jeszcze konsultowane.

„Program Rodzina 500 plus w postaci „bonów” to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!” - skomentowała na Twitterze była premier Beata Szydło, za której rządów wprowadzono program.

