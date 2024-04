Lidl ogłosił promocje z okazji 5. urodzin sklepu online. Na takie atrakcje mogą liczyć klienci

Promocje w znanych dyskontach to coś, co lubią chyba wszyscy. Jeśli jeszcze przed majówką chcecie się załapać na ciekawe rabaty, warto zaglądać m.in. do Lidla, Żabki czy Biedronki. Każda z sieci ma do zaoferowania coś ciekawego jednak niektóre zaskakują ponadprzeciętnymi akcjami. Przykładowo niemiecka firma proponuje klientom atrakcje z okazji 5. urodzin sklepu online.

5.urodziny sklepu Lidl online. To kupimy taniej

Z atrakcyjnych i specjalnych ofert urodzinowych w Lidlu można korzystać od 22 kwietnia do 5 maja. Oznacza, to, że nawet w trakcie majówki załapiemy się na zniżki. Korzystając ze sklepu internetowego, klienci mają możliwość zamówienia produktów z każdego miejsca w Polsce z dostawą do domu lub najbliższego paczkomatu.

Oferta promocyjna z okazji 5. urodzin Lidla dotyczy całego asortymentu idealnie dopasowanego do bieżącego sezonu. Przygotowano zarówno specjalne artykuły dla kobiet, jak i mężczyzn. Ponadto podczas zakupów będzie można zatroszczyć się o rozrywkę dla całej rodziny w tym dla najmłodszych. Lidl podkreśla, że każdy, kto skorzysta ze strony sklepu online, znajdzie tam nie tylko produkty dostępne w sprzedaży, ale też szereg porad dotyczących m.in. organizacji własnego warsztatu, remontów, czy prawidłowego korzystania z elektronarzędzi. Dodano, że nie brakuje podpowiedzi, jak odpowiednio zadbać o własną działkę lub ogród oraz wyposażenie domu i wiele więcej.

5. urodziny Lidla online. Są trzy kody rabatowe

Z okazji 5. urodzin sklepu lidl.pl klienci kupią taniej m.in. różnorodne urządzenia warsztatowe i ogrodowe marki Parkside. Ponadto znajdą modną odzież czy buty marki Esmara, a wszystko to idealne na wiosnę. Nie zabraknie sprzętów kuchennych, w tym cieszącego się dużym uznaniem termorobota MC Smart z Wi-Fi, 1200 W, a także rowerów, hulajnóg czy namiotów. Klienci mogą liczyć na darmowe zwroty, bezpłatną dostawę od 199 zł, a także 30 dni na zwrot towaru.

Wysokość rabatu oferowanego na dany produkt w Lidlu zależy od wartości złożonego zamówienia. 25 zł zniżki otrzymamy przy zakupach za 300 zł, 50 zł zniżki przy zamówieniu od 500 zł, a 100 zł rabatu przy zamówieniu za 700 zł. Aby skorzystać ze zniżki, należy wprowadzić kod podany na stronie podczas podsumowania zamówienia w sklepie lidl.pl.

