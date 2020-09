Problemy z Bonem Turystycznym. Bez wsparcia nawet 20 tys. osób

– Całkowicie elektroniczny, nowoczesny sposób wydania bonów przebiega bardzo sprawnie – twierdziła pod koniec sierpnia Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W systemie zdarzają się jednak błędy. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy, że nie wszystko w systemie działa tak, jak powinno. – Pojawiają się bardzo różne problemy, ale wyjaśniamy je na bieżąco. Cześć z nich wynika z bazy danych, którą pobieramy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nieścisłości w bazie, mogą powodować także problemy u nas – przyznała Uścińska.

Nawet 20 tys. odwołań

Okazuje się jednak, że problemów jest dużo i ZUS nie radzi sobie z ich naprawianiem na bieżąco. Jak donosi „Rzeczpospolita”, do Polskiej Organizacji Turystycznej, która jest operatorem programu, wpłynęło ponad 20 tys. zgłoszeń o problemach z aktywacją Bonu Turystycznego. Cytowani przez gazetę rodzice twierdzą, że na koncie ZUS PUE nie było informacji o aktywowaniu usługi. Po rozmowach z konsultantami telefonicznymi dowiadywali się, że muszą złożyć odwołanie.

– Przy tak szybkim tempie wdrażania systemu na początkowym etapie mogły wystąpić problemy, głównie związane z wczytaniem bazy danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ZUS. Na podstawie tej bazy przyznawane są bony – wyjaśnia „Rz” Grzegorz Cendrowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwraca on uwagę na te same problemy, o których pod koniec sierpnia wspominała prezes ZUS.

Bon Turystyczny – gdzie go wykorzystać?

Pełny wykaz hoteli, domków i apartamentów, który prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, dostępny jest na specjalnej stronie internetowej. Lista aktualizowana jest w każdy dzień roboczy o 17. Nowe miejsca pojawią się na niej jeszcze dziś.

Bon turystyczny – co to jest?

Bon Turystyczny jest jednorazowym dodatkiem w wysokości 500 zł, który przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego, lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje” – zapewnia rząd.

Jak złożyć wniosek o bon?

„Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu” – informuje oficjalny portal rządu.

Czytaj także:

Koniec wakacji to nie koniec Bonu Turystycznego. Do kiedy można go wykorzystać?