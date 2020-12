40 mln zł dla seniorów. Rząd ogłasza program Aktywni Plus

Rząd przedstawia nowy program socjalny. Aktywni Plus to nowy projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który skierowany jest do seniorów. Jak zapowiedziała dziś minister Marlena Maląg, corocznie na konto organizacji zajmujących się aktywizacją osób starszych, trafi 40 mln zł.

„Na lata 2021-2025 ogłaszamy nowy program Aktywni Plus z budżetem corocznym 40 mln zł, dedykowany dla organizacji pozarządowych na stwarzanie różnych projektów, które będą przede wszystkim służyły aktywności osób starszych w różnych obszarach” – czytamy na Twitterze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jednym z elementów programu ma być walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Wiceminister Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że pomoc w cyfryzacji osób starszych, nauka obsługi komputerów czy załatwiania spraw w urzędach przez internet, jest ważnym komponentem programu.

Nowy zastąpi stary

Program Aktywni Plus ma jednocześnie zastąpić dotychczasowy program ASOS (program na rzecz aktywności społecznej osób starszych). Nabór ofert do Aktywni Plus ma się rozpocząć już na początku 2021 roku. Organizacje zainteresowane dotacjami z rządu będą mogły składać wnioski prawdopodobnie od stycznia.

