Tesla mogła trafić w ręce Apple. Elon Musk: Tim Cook odmówił mi spotkania

Konto twitterowe Elona Muska to skarbnica nie tylko memów i niestosownych żartów, ale także wielu anegdot, o których wcześniej nie mówiono, a które rzucają obraz na funkcjonowanie dużego biznesu od kuchni. Właśnie dowiedzieliśmy się np., że odnosząca obecnie ogromne sukcesy Tesla, jeszcze kilka lat temu mogła stać się częścią firmy Apple, ale... Tim Cook, szef koncernu z Cupertino, nie chciał się spotkać z Elonem Muskiem, aby o tym rozmawiać.

twitter

„W czasie najtrudniejszych dni tworzenia Modelu 3 zwróciłem się do Tima Cooka, aby porozmawiać o możliwości kupna Tesli przez Apple. Odmówił spotkania się ze mną” – napisał na Twitterze Elon Musk.

Prawdopodobnie chodzi o rok 2017, gdy Tesla rozwijała program Modelu 3, który naznaczony był wieloma opóźnieniami. Firma wtedy przynosiła straty, a Elon Musk rozważał jej sprzedaż. Obecnie Tesla zadebiutowała w najbardziej prestiżowym indeksie S&P500 na Wall Street i jest najdroższą firmą motoryzacyjną świata.

Jedna bateria? To niemożliwe

Szef Tesli odniósł się także do raportu Reutersa, o którym zrobiło się wczoraj bardzo głośno. Chodzi o informację o tym, że Apple zamierza rozpocząć masową produkcję samochodów elektrycznych. Elon Musk zwrócił uwagę, że według raportu firma Tima Cooka zamierza tworzyć pojazdy dalekiego zasięgu wyposażone w jedną baterię. „To elektrochemicznie niemożliwe” – napisał i dodał, że jeśli to prawda, to jest to dziwne.

Czytaj też:

