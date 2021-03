Emeryci i renciści dostaną o 50 zł więcej. Rząd zwaloryzował świadczenia

Rada Ministrów przyjęła Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur o minimum 50 zł, czyli o 104,24 proc. względem zeszłego roku. Jeszcze w grudniu 2020 roku zapowiadano, że wyniesie on 103,84 proc.

– Mamy ponad 10 milionów emerytów i rencistów, dlatego jest to takie ważne – powiedział premier Matusz Morawiecki na konferencji prasowej 9 lutego. – Dodatkowy koszt dla budżetu państwa polskiego 1 mld zł – dodał.

Premier odniósł się również do stopy bezrobocia. Z najnowszych danych GUS wynika, że wzrosło ono w styczniu o 0,3 proc. do poziomu 6,5 proc. Jak jednak zaznaczył premier, jest to jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.

– Dziś bezrobocie w Polsce jest na drugim najniższym poziomie w Unii Europejskiej, jeszcze niedawno byliśmy na drugim od góry. To efekt skuteczności Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział premier. – Dziś przekroczyliśmy barierę 73 proc. zatrudnionych w wieku produkcyjnym – dodał.

Trzynastka i czternastka

Emeryci dostaną też dwa świadczenia dodatkowe. Trzynastki będą wypłacane w marcu, a czternastki w listopadzie. Te drugie są uzależnione od dochodów. Przysługiwać będą emerytom i rencistom, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto miesięcznie.

Jednak seniorzy, którzy pobierają wyższe świadczenia, nie zostaną pozbawieni czternastki. Będą je mieli wypłacane na zasadzie złotówka za złotówkę.

