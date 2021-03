Elon Musk „otrzyma” 18,6 mld dolarów w jeden dzień. Nie pobiera pensji, a jest najbogatszy na świecie

Tesla jeszcze kilka lat temu niemal doprowadziła Elona Muska do bankructwa, dziś jest diametralnie inaczej. To właśnie firma produkująca głównie samochody elektryczne zapewniała mu status najbogatszego człowieka świata. Jednak gwałtowny wzrost majątku, którego byliśmy świadkami w 2020 roku, może być niczym, przy tym, co może się stać już niebawem. Jeśli wyniki finansowe Tesli okażą się tak dobre, jak obecnie przewidują to analitycy, to zostaną uruchomione klauzule pozwalające szefowi Tesli na wykupienie dodatkowych trzech pakietów akcji.

Udziały warte miliardy dolarów

To właśnie w ten sposób Elon Musk bogacił się w minionym roku. Dzięki niemal doskonałej passy Tesli - nawet mimo pandemii - jej szef mógł wykupować kolejne pakiety udziałów. W posiadanie Muska w 2020 roku trafiło 8,4 mln akcji firmy, które na rynku warte są ponad 6,2 mld dolarów. W tym roku liczby mogą być dużo bardziej imponujące. Zgodnie z wewnętrzną umową z radą nadzorczą, dzięki osiągnięciu oczekiwanych wyników finansowych, w 2021 roku Elon Musk będzie mógł kupić kolejne trzy pakiety udziałów. Według ocen analityków mogą być one warte łącznie nawet 18,6 mld dolarów.

Obecnie szef Tesli jest w posiadaniu 170 mln akcji firmy o wartości 137,2 mld dolarów. Co ciekawe, Musk nie pobiera żadnej pensji z racji pełnienia swojej funkcji.

