Co dalej ze śledztwem ws. stowarzyszenia Agenta Tomka? Prokuratura wyjaśnia

Kupowanie drogich ubrań, perfum, a nawet bielizny, zamiast środków na opiekę nad seniorami. Takie zarzuty stawia Agentowi Tomkowi i jego żonie prokuratura, która bada sprawę stowarzyszenia Helper – informuje „Fakt”. My dotarliśmy do nowych ustaleń w sprawie.

Perfumy i bielizna, zamiast opieki nad seniorami

Stowarzyszenie prowadziło środowiskowy dom samopomocy w mazurskiej gminie Jaworzno. Jednak środki, które trafiały na ten cel do gminy, były przeznaczane na wydatki niezwiązane z opieką nad seniorami. Teraz Jaworzno ma nie lada problem, gdyż wojewoda warmińsko-mazurski zwrócił się do gminy o zwrot środków. Chodzi aż o 4 mln złotych. Warto zaznaczyć, że roczny budżet gminy to 20 mln złotych.

– Będę miał problem, żeby zapłacić nauczycielom – powiedział „Faktowi” wójt gminy Jaworzno Sławomir Ambroziak. Wojewoda jest nieugięty i nakazał zwrot środków zdefraudowanych przez stowarzyszenie do 1 marca. Wójt zaznacza także, że urząd wojewódzki jest współodpowiedzialny i zrzucanie winy na gminę jest niesprawiedliwe.

– W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdziliśmy niezgodność wykorzystania dotacji z jej przeznaczeniem i wystąpiliśmy o jej zwrot. Umowa była podpisana pomiędzy Urzędem Gminy Jedwabno a urzędem wojewódzkim w Olsztynie – odpowiada na stawiane zarzuty Krzysztof Guzek z Urzędu Wojewódzkiego.

Prokuratura: Czynności trwają

Co dalej ze sprawą Helpera i czy do sądu wpłynął już akt oskarżenia? Jak mówi „Wprost” Paweł Sawoń, zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku, czynności wciąż trwają. – Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Aktualny termin przedłużenia śledztwa to 30 czerwca – wyjaśnił nam prokurator.

