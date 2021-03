Kontrowersyjny apartament Daniela Obajtka? Deweloper podaje ceny

Deweloper, od którego Daniel Obajtek i jak się okazało także wiceprezes Orlenu, kupili mieszkania w inwestycji Awangarda, postanowił przedstawić średnie ceny mieszkań. Jest to odpowiedź na – zdaniem firmy – niezgodne ze stanem faktycznym – informacje na temat transakcji.

Chodzi o 187-metrowy apartament z ogrodem zimowym, który kupił prezes Orlenu w 2018 roku za 1,3 mln zł (6,9 tys. zł za metr kwadratowy). Gazeta Wyborcza sugerowała, że cena powinna wynieść 2,2 mln (12,5 tys. za metr kw.).

„Oferta sprzedażowa firmy Profbud zawsze była ogólnodostępna i otwarta dla wszystkich. W przypadku największych mieszkań, które najtrudniej sprzedać, ze względu na wysoką wartość, zwykle deweloperzy negocjują z klientami finalną cenę zakupu. To standardowa praktyka na rynku” – tłumaczyła firma Profbud zaraz bo rozpoczęciu dyskusji w mediach. W kolejnym oświadczeniu dodano, że informacje, które podała „Gazeta Wyborcza”, a za nią inne media, są „niezgodne ze stanem faktycznym” . W związku z tym firma postanowił przedstawić dokładne dane pokazujące średnią cenę metra kwadratowego powierzchni na osiedlu Awangarda.

Im większe mieszkanie, tym niższa cena za metr kw.

Deweloper przypomniał, że na rynku mieszkaniowym panuje przeważnie zasada polegająca na tym, że im większe jest mieszkanie, tym cena metra kwadratowego jest niższa. Tak duże mieszkania kosztują bowiem i tak po kilka, czy nawet kilkanaście milionów złotych.

„Średnia cena transakcyjna wszystkich mieszkań we wspomnianej inwestycji wyniosła 9578 zł za m kw., natomiast średnia cena za metr kwadratowy wszystkich mieszkań o metrażu powyżej 150 m kw. we wspomnianej inwestycji wyniosła 7961 zł za m kw”. – Napisał deweloper. To rozgraniczenie cen wydaje się o tyle istotne, że wspomniany apartament Daniela Obajtka ma powierzchnię 187 m kw. „Ceny i harmonogramy płatności na zakup mieszkania są ustalane indywidualnie w toku prowadzonych negocjacji w zależności m.in. od nabywanej nieruchomości, jej lokalizacji, wielkości, a także umiejscowienia względem trasy S8, na której na tym odcinku nie znajdują się ekrany akustyczne” – dodano, ponownie sugerując, że w przypadku opisywanej transakcji również doszło do negocjacji ceny. „Wszystkie transakcje zawierane są na ogólnych zasadach rynkowych i przyjętej polityki cenowej firmy” – dodano w oświadczeniu.

