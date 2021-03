Luksusowa posiadłość Dominiki Kulczyk w Londynie wynajęta. Mieszka w niej szef największego producenta szczepionek na świecie

Dominika Kulczyk, czyli według rankingu „Wprost”, najbogatsza Polska, wynajęła swój londyński dom szefowi firmy Serum Institute of India Ltd. Przedsiębiorstwo jest największym na świecie producentem szczepionek. Posiada laboratoria i fabryki wielu krajach. Produkuje m.in. preparaty przeciwko polio, tężcowi, błonicy, grypie, czy koronawirusowi. Założycielem firmy jest dr Cyrus S. Poonawalla, który obecnie pełni funkcję szefa rady nadzorczej. Prezesem jest jego syn Adar C. Poonawalla. To właśnie on zamieszkał w domu najbogatszej Polki.

Dom w prestiżowej okolicy

Nieruchomość znajduje się w prestiżowej części Londynu – dzielnicy Knightsbridge, a jej cena to 57,5 mln funtów, czyli w momencie zakupu ponad 295,5 mln złotych. Majątek córki Jana i Grażyny Kulczyków, która w rankingu najbogatszych Polek przygotowanym przez „Wprost” zajęła pierwsze miejsce, szacowany jest na 8 mld złotych.

Dom ma powierzchnię ponad 2,3 tys. metrów kwadratowych. Dodatkowo na terenie posiadłości znajduje się jeszcze niewielki dom dla gości.

Czytaj też:

Dominika Kulczyk wydała fortunę na dom w Londynie. Zdaniem ekspertów... zaoszczędziła