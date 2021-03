Dyrektor Lasów Państwowych kupił od swojej firmy dom za 9 tys. zł. „Wielkie marzenie syna”

Jak wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Onetu, Andrzej Konieczny, dyrektor Lasów Państwowych kupił za bezcen należący do zarządzanej przez siebie firmy dom, a następnie przekazał go synowi.

„Silny związek emocjonalny” i 95 proc. zniżki

Andrzej Konieczny jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2012 roku. To wtedy jego kariera gwałtownie przyspieszyła. W 2015 roku został wiceministrem środowiska w rządzie Beaty Szydło, później przejął zarządzanie Lasami Państwowymi. Wcześniej był zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i inspektorem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W ramach pełnionych obowiązków wynajmował 110-metrową posiadłość w miejscowości Pomorze na Podlasiu, za co miesięcznie płacił 387 zł. Jak informuje Onet, dyrektor Konieczny postanowił jednak skorzystać z bonifikaty w wysokości 95 proc. i odkupić dom od Lasów Państwowych. Zamiast 188,4 tys. złotych zapłacił 9 tysięcy 420 zł. Tak duża zniżka przysługuje leśnikom, którzy podczas swojej służby zamieszkują konkretne leśniczówki. Dyrektor był w tym miejscu zameldowany, ale, jak wynika z informacji Onetu, w opisywanym domu nie mieszkał.

Do transakcji doszło w listopadzie 2019, a już w sierpniu 2020 roku dom został przepisany na syna dyrektora LP.

„To było wielkie marzenie mojego dziecka. Mój syn urodził się w tym domu i czuje z nim silny związek emocjonalny” – powiedział Onetowi dyrektor Lasów Państwowych, po czym odmówił dalszego komentarza w sprawie.

