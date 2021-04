Kampania prezydencka Andrzeja Dudy. Ponad 1,4 mln zł dla HyperCrew

Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Jak relacjonuje rp.pl, za sukces odpowiadał nie tylko sztab prezydenta i mobilizacja elektoratu, ale również spółka z Nowego Sącza – HyperCrew, której działalność wspólnicy opisują w następujący sposób: „Jesteśmy strategiczno-kreatywną agencją specjalizującą się w nowych mediach. Od ponad 10 lat realizujemy projekty interaktywne dla znanych polskich i światowych marek”.

Działania, które były prowadzone w sieci w ramach kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, oceniał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” analityk. – Wyprodukowano kilkadziesiąt materiałów reklamowych dla każdego z powiatów, odnoszących się do konkretnych spraw z regionu, a nie kilka ogólnopolskich spotów – skomentował anonimowo.

Kampania Andrzeja Dudy. Ponad 1,4 mln zł dla HyperCrew

Jak podaje rp.pl, usługi HyperCrew kosztowały sztab Andrzeja Dudy 1,48 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy wspomnianego źródła wynika, że firmę miał polecić Karol Kotowicz, były współpracownik agencji PR R4S Adama Hofmana. „Pod koniec maja 2020, zaledwie tydzień przed złożeniem wniosku o rejestrację komitetu wyborczego Dudy, spółka otrzymuje milion złotych od spółki inwestującej w start-upy: Czysta3.vc” – czytamy dalej.

„Czysta3.vc powstała w październiku 2017 r. z kapitałem 5 tys. zł (podwyższonym do 10 tys. zł) i nosiła nazwę 303 Innovation Fund. Założył ją Radosław Tadajewski, biznesmen z Wrocławia wraz z żoną Agatą, która ma większość udziałów. Partnerem w firmie jest były PiS-owski minister skarbu – Dawid Jackiewicz. Jedna ze spółek Tadajewskiego kilka lat temu pracowała przy kampanii dla PiS i wykorzystała te same narzędzia – precyzyjnego targetowania” – opisuje rp.pl.

Pytania bez odpowiedzi

Dziennikarze wspomnianego źródła ustalili również, że poprzednik Czysta3.vc, czyli 303 Innovation Fund został założony pod projekt grantowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Alfa Bridge. „Z jakich pieniędzy spółka Czysta3.vc wyłożyła więc 1 mln zł dla HyperCrew?” – docieka rp.pl. Do chwili publikacji tekstu odpowiedzi na to pytanie nie udzielił Radosław Tadajewski. Na pytanie skierowane do HyperCrew o to, czy kiedy otrzymała pieniądze, miała już podpisaną umowę ze sztabem Andrzeja Dudy, również nie otrzymano odpowiedzi.

