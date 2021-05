Nie wykorzystałeś bonu turystycznego? Podpowiadamy, jak to zrobić

Wprawdzie bony turystyczne zostały udostępnione rodzinom, w których jest co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 1 sierpnia zeszłego roku, ale zainteresowanie nimi było co najmniej umiarkowane. Trudno się dziwić – od zeszłych wakacji obiekty turystyczne częściej były zamknięte niż otwarte, a my przez wiele tygodni musieliśmy podporządkowywać się apelom o pozostanie w domach.

Obserwowany od pewnego czasu spadek liczby nowych przypadków połączony z coraz szybszym tempem szczepień pozwala wierzyć, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli planować podróże. A skoro tak, to podpowiadamy uprawnionym, a jaki sposób mogą aktywować swój bon turystyczny i jak z niego korzystać.

Dla kogo bon turystyczny?

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Bon jest inicjatywą jednorazową. Wprowadzony został w 2020 roku i nic nie wskazuje na to, by w tym roku miał zostać powtórzony. Uprawnieni mogą skorzystać z niego do końca marca 2022 roku. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon „naliczy się” na każde dziecko, które przyjdzie na świat do 31 grudnia 2021 roku.

Co opłacimy za pomocą bonu turystycznego?

Pierwotnie bon turystyczny był pomyślany jako sposób opłacania noclegów. Z czasem rozszerzono zastosowanie bonu i teraz można za jego pomocą opłacać również półkolonie, wstęp do różnych instytucji kulturalnych, do obiektów sportowych.

Z bonu skorzystamy tylko u przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu. Pełny spis znajdziemy na stronie bonturystyczny.polska.travel, ale podmioty, które akceptują bon, informują o tym również na swoich stronach. Bon możemy zrealizować wyłącznie na terenie Polski.

Jak skorzystać z bonu turystycznego?

Bony mają postać vouchera. Świadczenia nie są więc przekazywane w gotówce ani w formie przelewów, ale są „zakodowane”, a specjalny numer można odczytać na smartfonie. Chcąc skorzystać ze środków, podajemy kod. Nie trzeba w jednym miejscu wykorzystywać całej kwoty: kod można wykorzystywać do czasu wyzerowania środków.

Bon jest przeznaczony na sfinansowanie wypoczynku dziecka. Może być więc wykorzystany tylko pod warunkiem, że dziecko uczestniczy w danej aktywności, nawet jeśli jego uczestnictwo jest bezpłatne, bo korzysta z bezpłatnego wejścia. W takiej sytuacji za pomocą kodu pobyt czy zakup biletu mogą sfinansować sobie jego rodzice.

Bon Turystyczny – jak aktywować?

Aby aktywować Bon Turystyczny, należy posiadać konto na platformie PUE ZUS, a następnie się na nim zalogować. Po zalogowaniu konieczne jest wybranie zakładki „ogólne” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „polski bon turystyczny” z listy, która pojawi się po lewej stronie.

Jeśli bon został przyznany, to w tym miejscu wyświetli się pole „mój bon”. Po wejściu system wyświetli szczegółowe informacje dotyczące świadczenia. Będą tam podane m.in. jego numer, wartość oraz data ważności. Aby go aktywować, należy kliknąć w przycisk „Aktywuj Bon”. System poprosi o wpisanie numeru komórkowego oraz adresu e-mail. Następnie ponownie trzeba wcisnąć „Aktywuj Bon”. Wtedy świadczenie zostanie aktywowane, a użytkownik dostanie kod obsługi płatności, który będzie niezbędny przy płaceniu w hotelu lub opłacaniu wycieczki albo biletu wstępu np. na basen.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS – jak założyć konto?

Aby założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, należy wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie na górnym pasku nawigacyjnym wcisnąć przycisk „Zarejestruj w PUE”. Gdy zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji, wybierz pierwszą opcję „Dla Ciebie”.

W tym miejscu będziemy musieli wybrać sposób weryfikacji tożsamości. Jeżeli posiadasz Profil Zaufany e-PUAP lub inną formę elektronicznego potwierdzenia jak e-dowód. Drugą możliwością jest rejestracją za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to jednak opcja dla osób, które posiadają specjalny czytnik. Ostatnia z możliwości, którą prawdopodobnie wybierze większość zainteresowanych, to możliwość rejestracji za pomocą bankowości elektronicznej.

