Urlop rodzinny. PSL proponuje „urlop macierzyński” na opiekę nad seniorami i wnukami

Urlop macierzyński lub tacierzyński, ale na opiekę nad dziadkami, czy rodzicami w wieku senioralnym. Taki pomysł ma PSL. Z tego rozwiązania mogliby korzystać jednak także dziadkowie, którzy chcą się zaopiekować swoimi wnukami.

– Mamy propozycję, która jest rozwiązaniem systemowym. Wychodzi z tego, co ja rozpoczynałem, będąc ministrem pracy i polityki społecznej (w rządzie PO-PSL – red.), czyli urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego na rok bez względu na to, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Onet Rano.

Urlop rodzinny

PSL proponuje teraz kolejny etap istniejących już rozwiązań prorodzinnych.

– Teraz idziemy o krok dalej. To kolejny etap dbania o rodzinę, ale nie w taki sposób, że dajemy wyłącznie świadczenie. Proponujemy coś, co wynika z potrzeb społecznych. Dzisiaj bardzo wiele osób opiekuje się swoimi dziadkami, czy starszymi rodzicami. Ten obowiązek najczęściej spada na kobiety. Zajmują się swoją matką, teściową, czy swoimi dziadkami. Często muszą się przez to zwolnić z pracy – tłumaczył przewodniczący PSL.

W trosce o aktywność zawodową kobiet

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczył, że często wpływa to na rezygnowanie z aktywności zawodowej wśród kobiet.

– Tylko jedna czwarta kobiet po 50. roku życia jest aktywna zawodowo. To bardzo często wynika właśnie z konieczności opieki nad rodzicami, czy dziadkami – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – My proponujemy rozwiązanie, które pozwoli nie zwalniać się z pracy, tylko iść na roczny urlop, podczas którego wypłacane będzie minimalne wynagrodzenie. Gwarantuje to odprowadzanie wszystkich składek i powrót do pracy. Druga grupa to dziadkowie, którzy są już na emeryturze, a chcą pomóc swoim dzieciom w wychowywaniu ich potomstwa. Będzie można wziąć tego typu urlop na opiekę nad wnukami – dodał.

