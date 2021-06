Szczyt G7. USA za dalszym wspieraniem gospodarek

Amerykańska Sekretarz Skarbu wezwała państwa Grupy G7 do dalszego wspierania gospodarek. Przekonuje, że może to dać im impuls do rozwoju jeszcze szybszego niż przed pandemią.

Pierwszy raz od wybuchu pandemii ministrowie finansów państw G7 porzucili telekonferencje na rzecz osobistego spotkania w Londynie. „Po weekendzie owocnych i wnikliwych dyskusji ministrowie finansów uzgodnili kilka przełomowych propozycji” – poinformował brytyjski minister finansów Rishi Sunak poinformował na Twitterze. Wiele uwagi poświęcono sprawom podatkowym. Ministrowie finansów G7 zgodzili się na walkę z unikaniem płacenia podatków poprzez zmuszanie firm do płacenia podatków w krajach, w których prowadzą działalność. Uzgodnili również globalną minimalną stawkę podatku od osób prawnych w wysokości 15 proc., co ma zapobiec wzajemnemu konkurowaniu poprzez obniżanie stawek podatkowych – informuje BBC. Odpowiedzialna za finanse minister skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że „historyczne” porozumienie w sprawie globalnego podatku minimalnego „zakończy wyścig w dół w opodatkowaniu przedsiębiorstw”. – Globalny minimalny podatek pomoże również rozwijać się globalnej gospodarce poprzez wyrównanie szans dla przedsiębiorstw i zachęcanie krajów do konkurowania na pozytywnych podstawach – dodała. USA wzywają do dalszej pomocy gospodarkom narodowym Janet Yellen wezwała też państwa grupy G7, by nie wycofywały się ze wsparcia swoich gospodarek – tarcz, dopłat i innych form interwencjonizmu. – Gospodarki G7 mają przestrzeń fiskalną, aby przyspieszyć ożywienie, aby nie tylko osiągnąć poziom PKB sprzed Covid-19, ale także wesprzeć powrót na ścieżki wzrostu sprzed pandemii – powiedziała sekretarz Yellen w przemówieniu w sobotę. Przywołała prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje, że Stany Zjednoczone będą pierwszą gospodarką G7, która powróci do swoich rozmiarów sprzed pandemii, a to dzięki wprowadzeniu szczepionek i gigantycznym planom stymulacyjnym prezydenta Bidena. Przekonywała, że pomimo rekordowych pożyczek i rosnącej inflacji, przesłaniem USA dla świata jest dalsze stymulowanie gospodarki, ponieważ samo odzyskanie utraconego w czasie pandemii wzrostu nie zapewni wystarczającego tempa ożywienia. Czytaj też:

