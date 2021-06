Polacy znów biorą kredyty. Nagły wzrost zainteresowania u schyłku pandemii

Od początku roku do końca maja banki i SKOK-i udzieliły pożyczek na ponad 26,1 mld złotych, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. W maju zanotowano wzrost o 63,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 roku.

Banki chętnie pożyczają większe kwoty

Największym zainteresowaniem po pandemii cieszą się kredyty wysokokwotowe. Chodzi o przedziały 30-50 tys. zł i pożyczki gotówkowe powyżej 50 tys. złotych.

– Same kredyty powyżej 50 tys. zł mają 44,7 proc. udział w wartości akcji kredytowej. W ujęciu liczbowym udział kredytów z tych dwóch przedziałów to 24 proc. liczby udzielonych kredytów gotówkowych – powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski. Wzrosty widać jednak również w niemal wszystkich innych przedziałach. Wyjątkiem są kredyty niskokwotowe, czyli te poniżej 5 tys. złotych. Tutaj BIK zanotował spadek zainteresowania o 3,6 proc.

– Choć w pierwszym okresie pandemii banki bardzo ostrożnie udzielały kredytów gotówkowych na wyższe kwoty, co jest zrozumiałe i naturalne przy wysokiej niepewności, to już w okresie odmrażania gospodarki widzimy odwrotne zjawisko. Obecnie banki są mniej skłonne udzielać kredytów na niskie kwoty, a chętniej udzielają kredytów na wyższe kwoty. Sprzyjają temu niskie stopy procentowe i rosnące dochody. Jest jeszcze trzeci czynnik, którym jest wydłużanie średniego okresu kredytowania. O ile w maju zeszłego roku wynosił on 46 miesięcy, to już w maju br. wydłużył się do 51 miesięcy – dodał Rogowski.

Średnia wartość kredytów gotówkowych udzielonych w maju 2021 r. kredytu to 21 666 zł – to wzrost o 14,4 proc. w stosunku do maja 2020 r.

Czytaj też:

Paradoks kredytowy. Trudniej pożyczyć mniejsze kwoty