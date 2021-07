Podsumowanie tygodnia: w temacie bezrobocia nie jesteśmy takimi prymusami, jak zakładaliśmy. Rekord jest gdzie indziej

Zgodnie z nową metodologią Eurostatu Polska zajmuje piąte miejsce jeśli chodzi o poziom bezrobocia – to jednak nadal dobry wynik. Za to nasz przemysł radzi sobie bardzo dobrze – tak dobrego odczytu PMI jeszcze nie mieliśmy. Niestety, nas, konsumentów, czekają podwyżki. Kto kupuje na Aliexpress, ten już wie, że od każdego towaru musi zapłacić VAT. Rozczarowali się też inwestorzy, którzy chcą sami produkować prąd na potrzeby swoich domów.

Polska wcale nie jest krajem z najniższym bezrobociem. Korekta danych

W ostatnich miesiącach politycy partii rządzącej przy każdej okazji podkreślali, że dzięki ich przemyślanym działaniom w Polsce mamy najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie. W czwartek okazało się, że radość nie ma jednak pokrycia w rzeczywistości. Po tym, jak unijny urząd statystyczny zmienił zasady obliczania bezrobocia, z kraju o najniższym jego poziomie spadliśmy na piątą pozycję w zestawieniu.

O ile w kwietniu Eurostat ustalił bezrobocie na 3,1 proc., to po korekcie sposobu analizy okazało się, że w rzeczywistości wynosiło 3,9 proc. Tym samym bez pracy pozostawało nie 524 tys. osób, lecz 676 tys. Bezrobocie w maju, już według nowych kryteriów, wyniosło 3,8 proc. Ustąpiliśmy więc miejsca w rankingu krajów o najniższym bezrobociu Czechom, Holandii, Niemcom oraz Malcie.

Co takiego zmienił Eurostat w zasadach obliczania bezrobocia? „ Między innymi wyklucza część osób zatrudnionych i samozatrudnionych w rolnictwie z populacji osób pracujących. A w Polsce mieliśmy duży napływ do rolnictwa w czasie epidemii (ukryte bezrobocie) ” – wyjaśnił w rozmowie z money.pl Nikodem Szewczyk z Instytutu Badań Strukturalnych.

Rewizjami objęte zostały także dane z innych krajów. Przykładowo, w Irlandii kwietniowa stopa bezrobocia wzrosła o 2,1 punktu procentowego, w Austrii o 1,7 p.p.

Stopa bezrobocia w maju 2021 r. w całej UE wyniosła 7,3 proc. wobec 7,4 proc. w kwietniu oraz 6,9 proc. w maju 2020 r.

Tak dobrych wyników w polskim przemyśle jeszcze nie było

„ W czerwcu polski Wskaźnik PMI zarejestrował nowy rekord (59,4), sygnalizując silne odbicie w sektorze wytwórczym wywołane rozluźnieniem obostrzeń oraz nasileniem popytu dzięki otwarciu kolejnych gałęzi gospodarki. Odczyty wszystkich subindeksów wpłynęły pozytywnie na wynik głównego wskaźnika ” – czytamy w komentarzu do ogłoszonych wyników.

PMI to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych, ponieważ pokazuje aktywność finansową poszczególnych podmiotów rynkowych i gospodarczych. Opracowała go i wdrożyła amerykańska marka Markit Group.

Rekordowy wynik Polski to powód do wielkiej radości? Nie do końca. Mimo rekordowego PMI, w bezprecedensowym tempie rosną opóźnienia w produkcji. Największym winowajcom są braki w dostawach. To znów efekt pozrywanych przez pandemię łańcuchów dostaw i zastojów w fabrykach, które wywołały kolejne lockdowny.

Pakiet e-commerce położył kres tanim zakupom z Azji

Mijający tydzień rozczarował fanów zakupów na platformie Aliexpress i w innych sklepach zarejestrowanych poza Unią Europejską. Do tej pory towary tam wystawiane były bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do podobnych, a czasem dokładnie tych samych, towarów sprzedawanych w naszych sklepach. Decydowało o tym kilka czynników, np. to, że kupując bezpośrednio od chińskiego sprzedawcy, nie płacimy prowizji importerowi i polskiemu sklepowi. Do tego dochodziły kwestie podatkowe: towary, których zadeklarowana wartość nie przekraczała 22 euro, zwolnione były z VAT.

Koniec z tą preferencją. Od 1 lipca każde, nawet najdrobniejsze zamówienie, obciążone będzie VAT-em – dokładnie tak, jak to wygląda w przypadku towarów, które kupujemy ze sklepu zarejestrowanego w Polsce czy gdziekolwiek indziej w Unii Europejskiej.

– Pakiet e-commerce to regulacje VAT w handlu elektronicznym. Do tej pory przesyłki z serwisów w rodzaju Aliexpress często nie było oclone, w wyniku czego zakupy z Chin były znacznie tańsze niż kupowanie w sklepach zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. VAT „uciekał” przy imporcie towarów, wobec czego UE wprowadziła zasady, które mają temu zapobiec. W rezultacie wprowadzenia pakietu e-commerce z pewnością wzrośnie konkurencyjność europejskich sprzedawców, gdyż ceny produktów z Aliexpress i podobnych platform zrównają się z cenami oferowanymi przez europejskich sprzedawców – tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy z firmy inFakt.

Fotowoltaika z niższym wsparciem

1 lipca ruszył trzeci nabór wniosków o dopłaty w programie „Mój prąd”. Jego celem jest popularyzacja fotowoltaiki poprzez dopłaty do instalacji. Ku rozczarowaniu tych, którzy mieli nadzieję zmniejszyć poniesiony wydatek, w najnowszej edycji państwo dopłaci znacznie mniej niż poprzednio. W dwóch pierwszych naborach można było uzyskać 5 tys. zł dofinansowania, teraz to jedynie 3 tys. zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, że dopiero w czwartym naborze będzie zwiększenie zakresu dotacji o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu upustów na rzecz prosumenta.

