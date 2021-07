Richard Branson poleciał w kosmos. Zaapelował do „kolejnego pokolenia marzycieli”

Nie Jeff Bezos, jak mogło się wydawać, a Richard Branson został pierwszym miliarderem w kosmosie. 11 lipca należąca do niego firma Virgin Galactic przeprowadził udaną misję załogową Unity 22. Podczas trwającej około trzech minut obecności w kosmosie, świeżo upieczony astronauta wygłosił ważny apel.

– Do wszystkich dzieciaków na Ziemi. Też kiedyś byłem dzieckiem z marzeniami, które patrzyło w gwiazdy. Teraz jestem dorosłym w statku kosmicznym – powiedział Sir Richard Branson, przyglądając się ziemi przez okrągłe okna maszyny VSS Unity.

– Zwracam się do kolejnego pokolenia marzycieli. Jeśli my mogliśmy osiągnąć to, zastanówcie się, jak wiele możecie osiągnąć wy – dodał.

Pierwszy miliarder w kosmosie

Misja Unity 22 przeprowadzona przez Virgin Galactic, była pierwszą udaną próbą załogowego lotu turystycznego wykonanego za pomocą samolotu White Knight i podczepionego do niego VSS Unity. Richard Branson, który był jednym z członków załogi, stał się tym samym pierwszym miliarderem w kosmosie. Grono najbogatszych astronautów niedługo się jednak powiększy. Już 20 lipca ma się bowiem odbyć lot rakiety New Shepard, której pasażerem będzie Jeff Bezos, właściciel Amazona i Blue Origin.

