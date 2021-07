Polski Ład. Kiedy rząd przedstawi ostateczny kształt zmian podatkowych? Müller mówi o „przesunięciu”

Kiedy dojdzie do spotkania między przedstawicielami PiS i Porozumienia, aby ustalić ostateczny kształt dotyczący zmian podatkowych, które mają być realizacją elementów Polskiego Ładu? Z tym pytaniem na konferencji prasowej zmierzył się Piotr Müller. Rzecznik rządu nie odpowiedział jednoznacznie.

Jeżeli chodzi o kwestie prac legislacyjnych, to tak jak zapowiadaliśmy, w ciągu pierwszych stu dni od momentu, kiedy pan premier o tym mówił, nie pamiętam dokładnej daty (…), chcemy przygotować projekty ustaw i przedstawić je jako rząd, czyli mają wyjść z rządu jako gotowe projekty ustaw – rozpoczął odpowiedź rzecznik rządu.

Polski Ład. Kiedy rząd przedstawi ostateczny kształt zmian podatkowych?

W dalszej części wypowiedzi Piotr Müller stwierdził, że jeżeli chodzi o poszczególne punkty Polskiego Ładu, to zostały już zrealizowane m.in. „kwestie związane z profilaktyką 40 plus”. Polityk wspomniał także o „Rządowym Funduszu Polski Ład, który też już jest operacjonalizowany”.

– Natomiast kluczową oczywiście ustawą, bardzo ważną, są ustawy podatkowe i faktycznie na ten moment nie ma jeszcze złożonego projektu. Chcieliśmy wszyscy, żeby to było możliwe w tym tygodniu. Wygląda na to, że w tym tygodniu ta ustawa przez rząd nie zostanie przyjęta. Faktycznie będzie pewnego rodzaju przesunięcie – przekazał Piotr Müller i zaznaczył, że jeżeli chodzi o kwestie związane z systemem podatkowym, to na tej reformie skorzysta kilkanaście milionów podatników.

