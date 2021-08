Wyprawka szkolna. Wniosków nie złożyli jeszcze rodzice ponad 1,3 mln dzieci

Program „Dobry start” działa od 2018 roku. Obecnie obejmuje ok. 4,45 mln dzieci. Popularnie określa się go mianem „wyprawka szkolna” lub „300+”. Świadczenie zakłada wypłatę 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300 +. Na co można wydać pieniądze

Świadczenie zostało pomyślane jako wsparcie dla rodziców kompletujących wyprawkę szkolną dla dzieci. Nie ma jednak wymogu przeznaczenie pieniędzy na ten cel. Rodzice nie muszą w żaden sposób raportować wydatków.

