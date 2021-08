Loteria szczepionkowa. Dziś kolejne losowanie. Co można wygrać?

W środę odbędzie się kolejne, siódme już, tygodniowe losowanie nagród w loterii szczepionkowej. Do wygrania jest pięć razy po 50 tys. zł i 60 hulajnóg elektrycznych dla osób zarejestrowanych od 16 do 22 sierpnia.

Co można wygrać w loterii szczepionkowej? Terminy losowań

W ramach trzech losowań miesięcznych (4 sierpnia, 8 września i 6 października 2021 r.) za każdym razem można wygrać 2 x po 100 tys. zł oraz 2 samochody Toyota Corolla. Codziennie podczas losowań natychmiastowych można otrzymać nagrody pieniężne o wartości 200 zł (przyznawane co 500. uprawnionej osobie) lub 500 zł (przyznawane co 2 tys. osobie). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

W każdą środę natomiast przeprowadzane są losowania tygodniowe. Przewidziano, że w trakcie 12 cotygodniowych loterii można otrzymać w sumie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych oraz łącznie 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot.

Loteria szczepionkowa – zasady. Jak wziąć udział w losowaniu?

Jeśli tylko zaszczepiliśmy się dowolną szczepionką przeciwko Covid-19 dopuszczoną do użytku na terenie Unii Europejskiej i ukończyliśmy 18. rok życia, to do 30 września możemy wyrazić zgodę na udział w loterii szczepionkowej. Wystarczy zarejestrować się poprzez IKP na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwonić na infolinię pod nr 989 i telefonicznie poinformować o tym, że chcemy dołączyć do grona uczestników w kolejnych losowaniach.

W przypadku wygranej na pozostawiony przez nas numer telefonu komórkowego w ciągu 2 dni roboczych powinno przyjść specjalne powiadomienie. Jeśli uda się nam zostać szczęśliwym zwycięzcą, to dostaniemy kolejny SMS z PKO BP i kodem umożliwiającym wypłacenie nagrody w bankomacie. Pieniądze można także pobierać w wybranych oddziałach PKO BP.

