Odmowa udziału w spisie powszechnym jest zagrożona grzywną. A umyślne skłamanie?

Tylko do czwartku można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Do ostatnich spóźnialskich w tym tygodniu zadzwonią rachmistrzowie, by zadać kilkadziesiąt pytań dotyczących sytuacji zawodowej, mieszkaniowej i rodzinnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, więc nie można odmówić. Do tej pory GUS zgłosił ok. 160 wniosków o ukaranie za odmowę udziału. Grzywna za odmowę wynosi maksymalnie 5 tys. zł, nakłada ją sąd. Do tej pory żaden wyrok nie został jeszcze wydany.

„Dziennik Gazeta Prawna” zwrócił w rozmowie z prezesem GUS Dominikiem Rozkrutem uwagę na to, że ustawa o statystyce publicznej daje też możliwość ukarania osób za podanie nieprawdziwych informacji w spisie. Jest to nawet zagrożone karą więzienia. Stąd pytanie, czy są pierwsze wnioski o ukaranie w takich przypadkach?

Prezes GUS przyznał, że istnieje taka możliwość. Teoretycznie.

- Na razie bardziej jesteśmy skupieni, aby przeprowadzić wywiady z respondentami. Weryfikacja nastąpi, ale w późniejszym okresie. Wówczas, jeżeli pojawią się przypadki podania fałszywych informacji, to będziemy takie zawiadomienia również kierować na policję. Jeśli uznamy, że ktoś w sposób intencjonalny chce nas wprowadzić w błąd, wtedy będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Miejmy jednak świadomość, że NSP jest realizowany na poziomie całej populacji Polski i dane w nim przekazane będą sprawdzane z innymi rejestrami i na tej podstawie korygowane – powiedział.

Jakie pytania w spisie powszechnym?

Ponieważ spisem powszechnym będą objęci także obcokrajowcy, to trudno wskazać dokładną listę pytań dla każdego z respondentów. Może się ona skracać lub wydłużać w zależności od udzielanych odpowiedzi, które wynikają z indywidualnej sytuacji mieszkańca Polski (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

Ogólny zakres pytań Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przedstawia się następująco:

płeć;

wiek;

adres zamieszkania;

stan cywilny;

kraj urodzenia;

kraj posiadanego obywatelstwa;

bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

lokalizacja miejsca pracy;

rodzaj działalności zakładu pracy;

zawód wykonywany;

status zatrudnienia;

wymiar czasu pracy;

rodzaj źródła utrzymania osób;

rodzaje pobieranych świadczeń;

poziom wykształcenia;

samoocena niepełnosprawności;

prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

stopień niepełnosprawności;

grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;

okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

miejsce zamieszkania rok przed spisem;

fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

rok przyjazdu /powrotu do Polski;

miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą);

narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

wyznanie – przynależność do wyznania religijnego;

stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania;

rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

stan zamieszkania mieszkania;

własność mieszkania;

liczba osób w mieszkaniu;

powierzchnia użytkowa mieszkania;

liczba izb w mieszkaniu;

wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

stan zamieszkania budynku;

wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

liczba izb w budynku;

własność budynku;

liczba mieszkań w budynku;

rok wybudowania budynku.

