Prezydent podpisał nowelizację ustawy o 500 plus. Co się zmieni?

Od 1 stycznia obsługą programu 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas – gminy. Rodzice wnioski o świadczenie będą mogli składać jedynie drogą elektroniczną.

– Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od Nowego Roku. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów. Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wyjaśniła, że wnioski będą rozpatrywane automatycznie. – To rozwiązanie sprawdziło się już wcześniej przy innych zadaniach m.in. tarczy antykryzysowej czy programie Dobry start. Obsługiwać program 500 plus będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin – podkreśliła szefowa ZUS.

Urzędnicy nie wierzą w zapewnienie, że wszystko pójdzie sprawnie

A skoro ma to być tak łatwe, to do obsługi programu wyznaczono 50 osób. Do tej pory do programu zaangażowanych było 9 tys. pracowników samorządowych (choć pojawiają się również dane mówiące o armii 12 tys. ludzi), więc nowy system ma oznaczać ogromne oszczędności. Czy jednak uda się scedować obowiązki kilku tysięcy pracowników na grupę zaledwie 50? Pracownicy ZUS są odmiennego zdania i od dawna alarmują, że i bez 50+ są przeciążeni pracą i zwyczajnie mogą sobie nie poradzić z nowym obowiązkiem.

Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa nazywał w rozmowie z „Radiem Zet” deklaracje urzędu „brutalnym wyraz braku kontaktu z rzeczywistością i działaniem na szkodę Zakładu i polskiego społeczeństwa. Nie wierzy on w powodzenie całkowitej automatyzacji obsługi wniosków. Zauważył, że „zmiany społeczne następują bardzo szybko, jest wiele rozwodów, tysiące ludzi wyjeżdżają za granicę i dlatego potrzeba wielu pracowników, by program 500 plus dobrze funkcjonował i by środki były adresowane zgodnie z przeznaczeniem”.

– Pani Uścińska wraz z polskim rządem uważa jednak, że obsługa programów socjalnych niczym się nie różni od działania kas bezobsługowych. Skądinąd warto pamiętać, że nawet kasy bezobsługowe wymagają nadzoru- powiedział.

Wnioski tylko przez internet

Druga ważna zmiana polega na tym, że wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie przez internet. Służyć do tego będzie platforma PUE ZUS, która obecnie wykorzystywana jest już do obsługi niektórych programów, takich jak 300 plus, czy bon turystyczny. Nie jest to duża zmiana dla rodziców, bo większość wniosków i tak jest składana elektronicznie.

