Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Próba ucieczki przed inflacją

Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Rada Polityki Pieniężnej podniosła na środowym posiedzeniu stopy procentowe o 75 pb. To już druga z rzędu podwyżka. W październiku Rada po raz pierwszy od dziewięciu lat podjęła decyzję o podniesieniu stóp, co miało związek z rosnącą inflacją. Jako że inflacja nie wyhamowuje i nic nie wskazuje na to, by miała choćby ustabilizować się, zdaniem części ekspertów w kolejnych miesiącach powinniśmy spodziewać się dalszego podnoszenia.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 1,25 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 1,75 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 0,75 proc. w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 1,30 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 1,35 proc. w skali rocznej

Kredytobiorcy najbardziej odczują decyzję RPP

Podwyżka stóp nie ucieszyła osób, które mają kredyty hipoteczne, gdyż już wkrótce ich miesięczne raty pójdą w górę. Poziom stóp procentowych ma wpływ na stawkę WIBOR, która jest jedną ze składowych przy obliczaniu oprocentowania kredytów.

W najgorszej sytuacji znajdą się ci, którzy kredyt wzięli niedawno i decyzję swoją oparli na tym, że kredyty są tanie jak nigdy. Jeśli zadłużyli się „pod korek”, nie zostawiając sobie buforu finansowego na okoliczność wzrostu raty, mogą mieć problemy ze spłatą, które doprowadzić mogą do rosnącego zadłużenia. W lepszej pozycji są natomiast ci kredytobiorcy, którzy ze swoim zobowiązaniem żyją od kilku lat, bo zdążyli skorzystać z dobrodziejstwa, jakim są niskie stopy procentowe. O tym, o jakich podwyżkach mówimy, można przeczytać w tym tekście.

Przypomnijmy, że podczas październikowego posiedzenia RPP podniosła stopę referencyjną do 0,5 pb, lombardową o 50 pb. do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb. do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb. do 0,52 proc.

Czytaj też:

Koniec tanich kredytów? RPP podejmie dziś decyzję dot. stóp procentowych