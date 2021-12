Deloitte: Polacy nie zamierzają oszczędzać na świętach. Co znajdziemy pod choinką?

W tym roku oszczędności nie będzie. Jak wynika z badania „Zakupy świąteczne 2021” przeprowadzonego przez firmę Deloitte, Polacy na tegoroczne Boże Narodzenie zamierzają wydać nawet 200 złotych więcej niż przed rokiem. Z wyliczeń wynika, że wydatki na żywność, podróże i prezenty mogą wynieść średnio 2129 złotych.

– To więcej o 11 proc., czyli o ponad 200 zł, w porównaniu z kwotą, którą deklarowaliśmy rok wcześniej. Szczególnie widoczne zmiany dotyczą żywności, napojów oraz podróży. Głównym powodem zwiększenia wydatków są wzrosty cen w sklepach i na stacjach benzynowych, które dostrzega ponad 70 proc. społeczeństwa. Na te same produkty, które kupowaliśmy w zeszłym roku, w tym trzeba przeznaczyć więcej – wyjaśnia Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultingu, liderka Consumer Industry w Deloitte.

Wydatki na święta. Dużo więcej na podróże

Jak zaznaczają analitycy Deloitte, w tegoroczne święta Polacy dużo więcej wydadzą na podróże. Ma to oczywiście związek głównie z pandemią koronawirusa. W zeszłym roku rząd wyraźnie odradzał odwiedzanie rodziny, szczególnie osób starszych. W tym roku Polacy zamierzają to sobie odrobić.

„Na ten cel przeznaczymy średnio 333 zł, czyli o ponad 55 proc. więcej niż w minionym roku. Nie będziemy także oszczędzać na żywności i napojach. Zamierzamy wydać na nie 944 zł i średnio będzie to koszt o 10 proc. wyższy niż w ubiegłym roku” – czytamy w raporcie Deloitte.

Prezenty na święta. Co przyniesie Mikołaj?

Deloitte zapytał także, co w tym roku Polacy zamierzają kupić swoim bliskim. Okazuje się, że średnio każdy z nas kupi po siedem prezentów. Aż 63 proc. z tych prezentów trafi do dzieci. Co będzie można znaleźć pod choinką?

– W tym roku będą to przede wszystkim kosmetyki i perfumy, takie zakupy deklaruje 56 proc. ankietowanych. Drugą najpopularniejszą kategorią, którą wskazuje 50 proc. badanych, są gry i zabawki. Dużą popularnością cieszą się także książki z 46 proc. wskazań. Rozczarowani mogą być fani elektroniki – ponad 85 proc. osób nie planuje tego typu zakupów. W tym roku po raz pierwszy zadaliśmy także pytanie o emocje związane z zakupami świątecznymi. Jak można było przypuszczać, największą przyjemność sprawi kupowanie prezentów najbliższym. Najbardziej zaś stresujący i czasochłonny będzie wybór podarunku dla współpracowników – mówi Natalia Załęcka, CMO Advisory Leader, Head of Marketing Transformation, Deloitte.

