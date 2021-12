Kościński o stopach procentowych: Mam nadzieję, że RPP będzie łaskawa przed świętami

Jaką decyzję podejmie dziś Rada Polityki Pieniężnej? Minister Finansów twierdzi, że tego nie wie, ale ma nadzieje, że rada wstrzyma się z decyzjami przed świętami Bożego Narodzenia.

– Mamy dwa miesiące z rzędu, gdy RPP podnosi stopy procentowe. To ciekawe, czy będzie łaskawa na święta i poczeka z dalszą podwyżką – powiedział wiceminister finansów Tadeusz Kościński na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Odniósł się w ten sposób do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która zapadnie podczas dzisiejszego spotkania około godziny 13.00.

Wysoka inflacja. Zmiana stóp procentowych działa z opóźnieniem

Minister Finansów wskazał także, że zmiany stóp procentowych i tak nie mają efektu natychmiastowego i wpływają wyłącznie na czynniki, które kształtują inflację wewnętrznie.

– Podwyżka stóp procentowych ma wpływ na wtórny, krajowy poziom inflacji. Efekt tych zmian widać po 2-3 miesiącach. Szczególnie będzie to widać po kosztach kredytów. Jeśli będą droższe, schłodzi to konsumpcję, a to znów obniży inflację – wyjaśnił minister.

Pakiet antyinflacyjny

Poza decyzją Rady Polityki Pieniężnej dziś będzie miało jeszcze jedno wydarzenie o dużym znaczeniu dla gospodarki. Sejm zajmie się bowiem głosowaniami nad częścią rozwiązań z tak zwanej tarczy antyinflacyjnej.

– Szacujemy, że koszt pierwszej tarczy to około 10 mld zł. To nie tylko obniżka akcyzy na paliwie, gazie, czy energię elektryczną. Mamy też dodatek dla osób, które mniej zarabiają – powiedział minister Tadeusz Kościński. – Pan premier już ogłosił, że to pierwsza tego typu tarcza, ale jak inflacja będzie się utrzymywała to będziemy się zastanawiać w jaki sposób pomagać – dodał.

Polski Ład, a inflacja

Część ekspertów obawia się, że na rosnącą inflację negatywny wpływ może mieć też Polski Ład. – Mam nadzieję, że to będzie dość neutralne. To, że wchodzi Polski Ład, nie oznacza, że 1 stycznia obywatele dostaną nagle masę pieniędzy. To się będzie rozkładało w czasie. Biedniejsi odczują, że mają więcej pieniędzy i mogą kupić produkty pierwszej potrzeby, ale to nie wpłynie na wzrost inflacji – powiedział minister.

Czytaj też:

Stopy procentowe. W niektórych województwach średnia rata pochłania połowę statystycznego wynagrodzenia