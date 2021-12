Kolejny miliarder w kosmosie. Nie chciał czekać na Elona Muska, wybrał Rosjan

Japoński miliarder, przedsiębiorca i kolekcjoner dzieł sztuki Yusaku Maezawa poleciał w kosmos. Japończyk od lat wyrażał swoje żywe zainteresowanie lotem. Jest pierwszą osobą, która wykupiła bilet na lot dookoła Księżyca, który zapowiedział Elon Musk. Z racji tego, że Starship od SpaceX ma duże kłopoty na etapie konstrukcji, Japończyk zdecydował się wykorzystać wcześniejszą okazję.

Yusaku Maezawa na pokładzie Sojuza

Z ofertą wyszli Rosjanie, którzy od lat dostarczają astronautów (w ich przypadku – kosmonautów) na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czasem poza standardowymi misjami rotacyjnymi, w kierunku ISS z kosmodromu Bajkonur na terytorium Kazachstanu, wylatują także kosmiczni turyści. Tak było i tym razem.

Na pokładzie kapsuły Sojuz, obok ekscentrycznego miliardera, znalazł się doświadczony rosyjski kosmonauta Alexander Misurkin, który pełni funkcję pilota misji, oraz współpracujący z Japończykiem operator wideo Yozo Hirano, którego zadaniem będzie uwiecznienie całej podróży. Załoga spędzi na orbicie 12 dni.

„Jestem ciekawy, jak żyje się w kosmosie. Mam zamiar się tego dowiedzieć i podzielić się doświadczeniami ze światem” – napisał w komunikacie poświęconym misji japoński miliarder. Przygotowania do przedsięwzięcia trwały około trzech miesięcy. Pierwsze treningi załoga rozpoczęła w czerwcu.

Kosmiczni turyści

Yusaku Maezawa dołączy do grona miliarderów, którzy w ostatnim czasie odwiedzili przestrzeń kosmiczną. Latem głośno było o lotach Richarda Bransona i Jeffa Bezosa. Obaj zrobili to na pokładach maszyn produkowanych przez należące do nich firmy. Także SpaceX w ramach misji Inspiration4 umieścił na orbicie turystów. Yusaku Maezawa skorzystał z usług współpracującej z Roskosmos firmy Space Adventures, która swój pierwszy lot przeprowadziła w 2001 roku.

