Będą zmiany w PPK. Ta grupa może spodziewać się rewolucji

Na początku marca Business Insider Polska poinformował, że rząd planuje zmiany w funkcjonującym od 2019 roku programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Doniesienia te potwierdziło „Wprost" Ministerstwo Finansów.

– Obecnie trwają szczegółowe analizy zgłoszonych propozycji odnośnie możliwości prowadzenia nad nimi dalszych prac legislacyjnych, w tym ich możliwego wpływu na sektor. Po zakończeniu tego etapu i w zależności od wyniku oceny wpływu, zostaną podjęte decyzje co do dalszych prac. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie terminu – poinformowało naszą redakcję biuro prasowe resortu.

Zmiany w PPK. Kolejny autozapis już w przyszłym roku?

Wiadomo, że jedną z głównych zmian ma być częstszy autozapis pracowników (obecnie jest on dokonywany co cztery lata). – Zgodnie z obecnym harmonogramem kolejny autozapis powinien nastąpić w 2027 roku. Postulaty, które napływają do nas z rynku, idą w stronę skrócenia okresu, w którym autozapis się odbywa z czterech lat do trzech. W jednym z zakładanych scenariuszy oznacza to, że kolejny autozapis miałby miejsce w 2026 r. – przyznaje w komentarzu dla „Gazety Wyborczej" Polski Fundusz Rozwoju (PFR), państwowa spółka, która nadzoruje PPK.

Skrócenie okresu autozapisu – jak wskazuje PFR – będzie miało wpływ na zwiększenie partycypacji, czyli liczby uczestników programu, co z kolei zwiększy napływ oszczędności do PPK.

Najstarszych pracowników czeka rewolucja?

„Wyborcza" informuje o innej ważnej zmianie, która dotyczyć będzie najstarszych pracowników. Obecnie osoby w wieku 55 plus, które chcą przystąpić do PPK, muszą złożyć w tej sprawie wniosek u swojego pracodawcy. Po zmianach osoby te również mają zostać objęte autozapisem. – Możemy potwierdzić, że wśród proponowanych zmian jest objęcie autozapisem także osób, które ukończyły 55. rok życia – informuje PFR.

Z danych przekazanych „Wprost" przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że w PPK uczestniczyło pod koniec lutego prawie 3,8 mln pracowników. – W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy już 3,77 mln osób (stan na 24.02.2025 r.), a wartość aktywów netto (WAN) wynosi 33,38 mld zł. To oznacza dynamiczny wzrost zarówno liczby uczestników (tylko w ostatnim miesiącu do PPK dołączyły 44 000 nowe osoby), jak i wartości aktywów, co potwierdza rosnące zaufanie do programu – poinformowała nas Marta Damm- Świerkocka, członek zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o.

Czytaj też:

Tylu Polaków rezygnuje z PPK. Mamy najnowsze daneCzytaj też:

Dodatkowe pieniądze dla milionów Polaków. Sprawdź, czy masz szansę na przelew