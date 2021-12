Kolacja zjedzona i prezenty rozdane? Sprawdź, ile cię to kosztowało

Na organizację świąt Bożego Narodzenia Polacy przeznaczą w tym roku średnio 1 142 zł, tj. o 144 zł mniej (11 proc.) niż przed rokiem, wynika z badania wykonanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Większość lub wszystkie prezenty kupi online 41 proc. respondentów, zaś wyłącznie lub głównie stacjonarnie – 31 proc.

Ile Polacy wydali na święta?

„Na tegoroczne wydatki świąteczne przeznaczymy średnio 1 142 zł, czyli o 11 proc. mniej niż w 2020 r. i o 286 zł mniej niż dwa lata temu. Biorąc pod uwagę wzrost cen, w praktyce zmiany te są jeszcze większe. Cięcia dotknęły niemal wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem choinki i wyjazdów, które już w zeszłym roku zostały mocno ograniczone. Mniej wydamy na żywność, na którą przeznaczymy tym razem 386 zł zamiast 442 zł (spadek o 15 proc.) oraz na środki czystości, które przed rokiem jako jedyne odnotowały znaczący wzrost. Tym razem jednak, zamiast średnio 70 zł mają kosztować 51 zł. O ponad jedną trzecią mniej pieniędzy wydamy też na inne zakupy świąteczne (97 zł). Skromniejszy budżet – 451 zł – jest też przewidziany na najbardziej znaczący punkt bożonarodzeniowych kosztów, czyli prezenty. W tym roku mają być tańsze o 35 zł (7 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Zaciskanie pasa na święta

Deklaracje dotyczące cięcia kosztów, znajdują też potwierdzenie w ocenie świąt 2021 r., według ponad jednej czwartej (26 proc.) ankietowanych mają być skromniejsze niż zwykle, w opinii ponad dwóch trzecich (71 proc.) takie jak zawsze, a zdaniem jedynie 3 proc. bardziej wystawne niż zwykle, podano także.

„Kłopoty z powodu bożonarodzeniowych wydatków to jedno, ale długotrwałe skutki zakupów ponad stan to drugie. O zauważalnym wpływie Wigilii na finanse mówi ponad 40 proc. ankietowanych. 27 proc. informuje, że wyjątkowe grudniowe wydatki odczuwa przez kolejny miesiąc, 13 proc. przez następne dwa, trzy miesiące, a 3 proc. nawet dłużej” – czytamy dalej. BIG InfoMonitor zwraca uwagę, że trend przechodzenia na zdalne zakupy ma się coraz lepiej.

„Po raz pierwszy w te święta przeważają osoby zapowiadające, że większość prezentów, albo nawet wszystkie kupią przez internet (41 proc.) nad respondentami mówiącymi, że wszystkie podarki lub większość nabędą w sklepach stacjonarnych (31 proc.). 28 proc. deklaruje, że w równym stopniu kupi gwiazdkowe niespodzianki w sieci czy galeriach handlowych” – napisano w komunikacie. Święta sfinansowane zostaną przede wszystkim z bieżących dochodów – 76 proc. i oszczędności – 16 proc.

„Podobnie jak w poprzednich latach, by dysponować dodatkową gotówką, ok. 5 proc. ograniczy większe wydatki i ewentualne wyjazdy. 3 proc. dostrzega znaczenie wpływów z programu 500+. Znamienny w czasie pandemii stał się natomiast spadek popularności pożyczania na organizację świąt. Odsetek kredytujących się kiedyś w bankach i firmach pożyczkowych zmniejszył się z ok. 7 proc. przed pandemią, do ponad 3 proc. w zeszłym roku i 2 proc. w tym roku. Najczęściej poszukiwana kwota na tę okazję to do 2 tys. zł. Co niepokojące ok. 2 proc. respondentów deklaruje też, że sposobem na sfinansowanie wydatków świątecznych jest przełożenie na później płatności bieżących rachunków. Jednocześnie, na niecałe dwa tygodnie przed świętami 9 proc. badanych wciąż zastanawiało się, jak sfinansuje święta” – czytamy dalej.

Badanie wykonane przez Quality Watch metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad internetowy) wśród Polaków w wieku 18+ na reprezentatywnej próbie: 1033 Polaków w dniach 11-13 grudnia 2021 r.

