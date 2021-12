To nie będzie łatwy rok. Nadchodzą kolejne podwyżki cen żywności

Drożyzna postępuje i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać większych zmian. Co prawda rząd stara się reagować tarczą antyinflacyjną, ale na najważniejsze obniżki poczekamy do początku lutego 2022 roku. Chodzi o obniżenie podatku VAT do zera proc. na żywność, a w dalszej kolejności także na paliwo. Polska otrzymała w tej sprawie ciche przyzwolenie Komisji Europejskiej.

Drożyzna nie zniknie w 2022 roku

Jednak eksperci są zdania, że ruchy rządu, mimo że nieco wyhamują, to nie powstrzymają całkowicie dalszych wzrostów cen żywności. Jak wynika ze słów ekspertów, których cytuje „Rzeczpospolita”, W czwartym kwartale 2022 roku żywność może być droższa nawet o 4,5 proc. względem analogicznego okresu tego roku.

Inflacja w tej grupie produktów jest zawsze najbardziej dotkliwa, gdyż dotyczy wszystkich obywateli, w tym tych najmniej zamożnych, dla których wydatki na żywność stanowią dużą część domowego budżetu. Na wzrosty cen będą się nakładały także problemy rolnictwa. Przez napięcia polityczno-gospodarcze, które pompują ceny gazu ziemnego, droższa jest produkcja nawozów azotowych, a to przekłada się na wyższe koszty produkcji żywności.

Najbardziej drożeje mięso, tłuszcze i pieczywo

Jak wynika z listopadowych danych, największe wzrosty cen zanotowano w trzech grupach produktów spożywczych. Znacząco podrożało mięso. Drób w ujęciu rocznym kosztuje więcej o 23,7 proc., a wołowina o 14,2 proc.. Duże wzrosty notują także produkty tłuszczowe. Kostka masła podrożała w rok aż o 65 proc., a olej rzepakowy o 55 proc. Bardzo drogie są także warzywa. Ceny ziemniaków zrosły nawet o 54 proc.

