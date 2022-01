Rusza tarcza branżowa. Wiemy, którzy przedsiębiorcy mogą zwracać się po pomoc

Właściciele dyskotek mogą ubiegać się o pomoc z tarczy branżowej. Zakłada zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i jednorazowe postojowe. Przedsiębiorcy mogą się ponadto starać o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Tarcza antykryzysowa dla dyskotek. Jak skorzystać?

Tarcza skierowana jest do miejsc, które mają następujące kody PKD:

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Aby otrzymać dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek, najważniejsze jest prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD. Spełnienie tego kryterium będzie badane na 31 marca 2021 r.

Aby otrzymać dodatkowe postojowe należy jeszcze wykazać przestój w prowadzeniu firmy z powodu COVID-19 oraz odpowiedni spadek przychodów. Przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.

Dyskoteki zamknięte są od połowy grudnia co najmniej do 31 stycznia. Uniemożliwienie gromadzenia się w takich miejscach – w których, siłą rzeczy, ludzie nie noszą maseczek i nie zachowują odległości fizycznej – miało, zdaniem rządu, spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

