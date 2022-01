Jacht Jana Kulczyka na wynajem. Za cenę tygodniowego rejsu można kupić willę

Najbogatsi mogą sprawiać sobie samym oraz bliskim niebanalne prezenty. Jan Kulczyk na 60. Urodziny kupił sobie jacht za 120 mln dolarów. Po śmierci biznesmena odziedziczyły go jego dzieci. Jakiś czas temu jacht trafił do oferty firmy wynajmującej luksusowe jachty. Za możliwość wynajęcia go na 7 dni trzeba zapłacić milion dolarów.

Jacht ma 90 metrów długości i powstał w 2010 roku w niemieckiej stoczni Lürssen.Wnętrze inspirowane jest stylem art déco.

Do dyspozycji pasażerów są baseny, jacuzzi, sprzęt do wyświetlania filmów, ogród zimowy. Na noc mogą schodzić do wygodnych kajut, a gdy uznają, że ich czas na jachcie dobiegł końca, mogą wejść na pokład śmigłowca, który wyląduje na lądowisku. W 2010 roku Kulczyk zapłacił za Phoenix 2 120 mln dolarów.

Wcześniej Kulczyk był właścicielem jachtu Phoenix.

