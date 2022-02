Czesi wycofają skargę do TSUE. Co z karami, które naliczono do dziś?

Polska i Czechy porozumiały się w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Jeszcze dziś lub jutro strona czeska ma wycofać skargę skierowaną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, TSUE nie będzie więcej naliczała 500 tys. euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej. – Jestem przekonany, że zgodnie z naszą umową dziś lub jutro Republika Czeska wycofa swoją skargę do TSUE i ten problem przestanie istnieć – powiedział Mateusz Morawiecki.

Licznik zatrzymany, ale co z dotychczasową kwotą?

Pozostaje bardzo ważne pytanie o to, co z naliczonymi już środkami. Prosta matematyka mówi, że do dziś Polsce naliczono już ponad 308 milionów złotych. Rząd wielokrotnie powtarzał jednak, że nie ma zamiaru płacić kar nałożonych przez TSUE.

Komisja Europejska już raz postanowiła odebrać więc część kwoty w inny sposób. 18 stycznia minął bowiem termin zapłaty pierwszej transzy kar. KE postanowiła więc zablokować wypłatę 15 milionów euro oraz dodatkowych 30 tys. euro odsetek, które trafiłyby do Polski w ramach funduszów celowych.

Kolejne kroki w tej sprawie są niejasne. Z jednej strony nie ma podstaw prawnych do wycofania naliczonych już kar, a z drugiej nie znamy dokładnych zapisów umowy między Polską a Czechami. Jedyne, co wiadomo, to że do czasu wystąpienia przez Czechów z wnioskiem o zaprzestanie naliczania kar, Polska będzie obciążana dodatkowymi 500 tys. euro dziennie. Na razie mamy tylko dość enigmatyczne zapewnienia polskich polityków, że zwrócimy się do Komisji Europejskiej o anulowanie całej kwoty.

Spór o Turów. Polska zapłaci Czechom 45 milionów euro

Potwierdziły się też informacje o tym, że w zamian za wycofanie skargi do TSUE, Polska wypłaci stronie czeskiej w sumie nawet 45 milionów euro. 10 milionów euro ma pochodzić z budżetu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej, która zarządza Elektrownią Turów. Jeśli Czesi wycofają skargę, to kary nałożony przez TSUE nie zostaną jednak anulowane. Wstrzymane zostanie jednak naliczanie 500 tys. euro za każdy kolejny dzień działania kopalni węgla brunatnego. Obecnie rachunek naliczony za Turów to już 308 mln złotych.

