Dziś decyzja o stopach procentowych. Zebraliśmy przewidywania ekspertów

– Spodziewam się podniesienia stóp procentowych o 50 pkt. bazowych, z tym że to wszystko, co działo się w zeszłym roku za sprawą wypowiedzi Adama Glapińskiego powoduje, że ruchy Rady Polityki Pieniężnej są nieprzewidywalne – mówi w rozmowie z Wprost ekonomista Marek Zuber.

Stopy procentowe. Trwa niepewność kredytobiorców

Posiedzenia Rady rozpocznie się we wtorek po południu. Ekonomiści zgodnie spodziewają się kolejnej decyzji o podniesieniu stóp – tak kończą się posiedzenia Rady od października. Wcześniej przez 9 lat Rada nie podnosiła stóp, a jeśli podejmowała jakiekolwiek decyzje, to dotyczyły one wyłącznie obniżek. Dzięki temu w 2020 i przez część 2021 roku mieliśmy rekordowo niskie stopy, które stanowiły zachętę do zaciągania kredytów. Osoby zaciągające kredyt hipoteczny są informowane (muszą nawet złożyć podpis pod oświadczeniem), że miesięczne raty zobowiązań mogą pójść w górę za sprawą podniesienia stóp, ale mało kto dopuszczał myśl, że podwyżki będą następowały tak gwałtownie, miesiąc po miesiącu. O tym, jak wpłynęło to na wysokość kredytów, piszemy tu.