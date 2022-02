Na medalu olimpijskim można się solidnie wzbogacić. Wiemy, ile zarobił Dawid Kubacki

Zimowe igrzyska olimpijskie na ogół nie były zbyt udane dla Polaków. Niejednokrotnie bywało tak, że na medal przyszło nam czekać wiele dni i niemoc sportowców wykorzystywali politycy opozycji chcąc uderzyć w rządzących. Do historii przeszła konferencja polityków Platformy Obywatelskiej za czasów igrzysk olimpijskich w Turynie (2006 r.) podczas których za niepowodzenia zawodników obwiniali oni Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem niedługo po konferencji...sypnęło medalami. Druga strona w sytuacji, gdy sportowcom nie idzie przypomina słynny twitt Andrzeja Dudy: „Stan polskiego sportu, zwłaszcza gier zespołowych, jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego państwa.:(" . Ówczesny poseł PiS komentował w ten sposób przegrany mecz polskich siatkarzy z Bułgarią, żaląc się jednocześnie na stan kraju rządzonego wtedy przez koalicję PO-PSL.

Podczas tegorocznych igrzysk na medal nie musieliśmy zbyt długo czekać. Już trzeciego dnia zmagań olimpijski brąz zdobył Dawid Kubacki, który skoczył 104 m na skoczni normalnej. Dla skoczka narciarskiego zdobycie medalu to nie tylko sportowy sukces, ale też potężny zastrzyk finansowy.

Ile zarobi Dawid Kubacki?

Ile Dawid Kubacki zarobi za zdobycie brązowego medalu? 50 tys. zł. Właśnie taką stawkę oferuje sportowcom Polski Komitet Olimpijski za zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach, zarówno tych zimowych, jak i letnich. Ile otrzymują sportowcy, którzy przywiozą olimpijskie złoto bądź srebro? Odpowiednio 120 tys. zł i 80 tys. zł. Warto podkreślić, że nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego są zwolnione z podatku, co oznacza, że wymienione wyżej stawki medaliści otrzymają „na rękę”.

Przed Dawidem Kubackim i innymi skoczkami szansa na kolejny olimpijski medal już w najbliższą sobotę. Z kolei na przyszły poniedziałek zaplanowano konkurs drużynowy. Warto tu podkreślić, że w przypadku konkurencji zespołowych każdy sportowiec z drużyny otrzymuje 75 proc. wartości nagrody indywidualnej. Tym samym w przypadku złota będzie to 90 tys. zł, srebra – 60 tys. zł, zaś brązu – 37,5 tys. zł.

Należy podkreślić, że medaliści mogą liczyć na finansowe wsparcie nie tylko od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale też resortu sportu. W tym wypadku jednak uzyskane środki objęte są podatkiem dochodowym. Wynoszą one w przypadku złota – do 80,5 tys. zł, srebra – do 57,5 tys. zł, zaś brązu – do 46 tys. zł.

Emerytura olimpijska

Ponadto od 2000 roku medalistom igrzysk olimpijskich (od 2006 roku także igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych) przyznawana jest olimpijska emerytura. Świadczenie przyznawane jest na wniosek sportowca.

Emerytura wypłacana jest sportowcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej,

zdobyli medal na igrzyskach (od 2007 włączani są też medaliści zawodów Przyjaźń-84, które zastępowały igrzyska w Los Angeles, w których Polska nie brała udziału),

ukończyli 40 lat,



nie uprawiają już czynnie sportu,



nie są karani za przestępstwo popełnione umyślnie.



Wysokość emerytury olimpijskiej określana jest corocznie na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, pomnożonej przez 1,4. W 2021 roku wysokość emerytury wynosiła 2844,74 zł netto.

