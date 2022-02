Kolejny wzrost inflacji. 10 proc. coraz bardziej prawdopodobne

Inflacja konsumencka wyniosła 9,2 proc. w ujęciu rocznym w styczniu 2022 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9 proc. w styczniu, podał też GUS.

„Według wstępnych danych w styczniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,9 proc”. – czytamy w komunikacie.

– GUS podał, że inflacja wyniosła 9,2 proc. w stosunku do tego, co niektórzy zapowiadali – 10-11 proc. To informacja lepsza od negatywnych scenariuszy. widać pierwsze efekty tarcz. główne rozwiązania weszły w lutym, teraz te dane są za styczeń. Mamy np. zerową stawkę VAT na żywność, liczymy, że drugi element tarczy przyniesie dalej idące efekty a szczyt inflacyjny będzie niższy niż zapowiadany – powiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

Inflacja w styczniu 2022 r. Największy wzrost ponownie w transporcie

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 9,4 proc. r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrosły o 3,7 proc., mieszkania – wzrosły o 12 proc. r/r, w tym nośniki energii wzrosły o 18,2 proc., ceny transportu zwiększyły się o 17,5 proc. r/r – w tym paliwa do prywatnych środków transportu wrosły o 23,8 proc., podano w komunikacie. To kolejny miesiąc z rzędu, gdy najbardziej rosną ceny transportu. Wynika to przede wszystkim z galopująych cen ropy naftowej.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,6 proc. m/m, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrosły o 1,7 proc., mieszkania – wzrosły o 4,4 proc. m/m w tym nośniki energii wzrosły o 8 proc., transportu spadły o 2,7 proc. r/r – w tym paliwa do prywatnych środków transportu spadły o 4,4 proc.,

Wynik przedstawiony przez Główny Urząd Statystyczny jest nieznacznie niższy od przewidywania ekonomistów. Konsensus rynkowy wyniósł 9,3 proc. r/r.