Nowe oszustwo na BLIK-a. Uwaga na SMS-y

W czwartek rano Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) opublikował na Twitterze komunikat następującej treści:

- Oszustwo na BLIK-a w nowej odsłonie! Ostrzegamy przed wiadomościami SMS z informacją o zwrocie środków. Wejście w link prowadzi do fałszywego panelu logowania, który tym razem rozbudowany został o nowe banki. Wprowadzenie tam danych grozi utratą naszych środków. Bądźcie czujni! – ostrzega CSIRT KNF.

Oszustwo zaczyna się od SMS-a z informacją, że po upływie 12 godzin środki zostaną zwrócone do nadawcy. Klikając w zamieszczony w wiadomości link widzimy panel w którym pojawia się lista banków do wyboru. Widoczna jest również informacja dotycząca kwoty, jaką mamy rzekomo do odbioru. Następnie należy podać numer telefonu, a później – na stronie podszywającej się pod stronę banku – oszuści namawiają do wpisania danych do logowania. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego ostrzega, że jest to fałszywa domena.

Coraz więcej oszustw

Z przytoczonych przez TVN 24 Biznes danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale zeszłego roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu. To o 53,6 proc. więcej niż w drugim kwartale 2021 roku. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.

Łączna kwota oszukańczych poleceń przelewu wyniosła tylko w trzecim kwartale blisko 32 mln

