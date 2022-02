Szef dyplomacji UE: Polska zgodziła się być hubem do przerzucania sprzętu dla Ukrainy

Unia Europejska z kolejnymi ruchami skierowanymi przeciwko Rosji. Szef unijnej dyplomacji podziękował Polsce i poinformował, że nasz kraj zgodził się być hubem przerzutowym dla sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Przypomniał informacje, które wczoraj przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. Unia podjęła bezprecedensową decyzję o zakupie sprzętu ofensywnego dla Ukrainy. Dziś poznaliśmy szczegóły.

– Sprzęt wojskowy, który Unia Europejska zgodziła się kupić dla Ukrainy, będzie przerzucany przez Polskę. UE wyda na niego 450 mln euro – powiedział Josep Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej. – Postanowiliśmy przekazać 450 milionów euro na uzbrojenie ofensywne Ukrainy i dodatkowe 50 milionów na sprzęt defensywny – dodał. Środki mają pochodzić ze wspólnego funduszu.

Rosyjskie banki odcięte od SWIFT

Szef dyplomacji przypomniał także, że Unia Europejska zdecydowała się odciąć rosyjskie banki od międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Zamrożone zostały także aktywa Centralnego Banku Rosji. Nie będzie miał on dostępu do swoich rezerw walutowych. – Chcemy wprowadzić kilka mechanizmów przed jutrem, zanim banki centralne zaczną realnie działać – dodał Josep Borrell.

– Rekomenduję liderom Europejskim, abyśmy podjęli następujące działania: Odcięcie określonej liczby rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawi, że będą one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego. SWIFT jest dominującym systemem bankowym. Odcięcie od niego doprowadzi do odcięcia banków od większości ich światowych transakcji. W sposób skuteczny zablokuje rosyjski eksport i import – tłumaczyła wczoraj Ursula Von der Leyen.

Czytaj też:

Ursula von der Leyen: Chcemy, żeby Ukraina była w UE