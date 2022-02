Play, Orange, T-Mobile i Plus pomagają Ukraińcom. Pakiety internetowe i darmowe minuty

– W związku z dzisiejszymi wydarzeniami, jako operator, z którego usług korzysta wielu obywateli Ukrainy, pragniemy okazać solidarność i wsparcie w tej bezprecedensowej sytuacji. Będąc firmą telekomunikacyjną, chcemy wszystkim zapewnić możliwość kontaktu z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji, tak istotny w obecnym czasie – poinformował w czwartek 24 lutego w dniu inwazji Rosji na Ukrainę Play.

Decyzją sieci od 25 lutego przyznano 120 darmowych minut na połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) oraz 10 GB do wykorzystania w Polsce dla klientów Play na Kartę (aktywacja kodem *111*1213*1# albo w aplikacji Play24).

– Dla wszystkich klientów obniżamy o ponad 80 proc. z 29 gr/min na 5 gr/min stawkę za połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) aktywowaną przez klienta szybkim kodem USSD *111*201*1# Pakiety można łączyć – poinformował Play.

Ponadto sieć przygotowała darmowe startery rozdawane dla przekraczających granicę, dzięki którym obywatele Ukrainy będą mogli pozostać w kontakcie z najbliższymi zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem internetu oraz na bieżąco śledzić aktualne wiadomości. Na starterach można włączyć darmowe pakiety z minutami, danymi oraz obniżeniem stawki połączenia do 5 groszy za minutę.

Play informuje o przygotowaniu salonów sieci do wzmożonej dystrybucji starterów na terenach przygranicznych (6 punktów w Medyce, 3 w Korczowej oraz 2 w Krościenku) i głównych okolicznych miastach przy kluczowych trasach prowadzących z Ukrainy do Polski.

– W Rzeszowie i Lublinie posiadamy zapasy kilku tysięcy dodatkowych starterów gotowych do szybkiej relokacji na tereny przygraniczne. Analizujemy sytuację na tym obszarze i na bieżąco uzupełniamy stany magazynowe. W przypadku nagłego wzrostu popytu jesteśmy przygotowani na ekspresowy transport dodatkowych starterów z magazynu w Warszawie w przeciągu kilku godzin – zapewnia sieć.

W związku z tym, że – jak zakłada polskie prawo – startery muszą być zarejestrowane, w miejscowościach przy granicy z Ukrainą, dostępny jest w salonach sieci dodatkowy personel, który ma za zadanie pomóc w jak najsprawniejszej obsłudze tego procesu.

Również w dniu ataku Rosji na Ukrainę, o obniżeniu ceny połączeń z Polski na Ukrainę poinformował Orange Polska. – W tym wyjątkowo trudnym dla Ukrainy czasie Orange Polska i nju mobile od jutra obniżają ceny połączeń międzynarodowych z Polski na Ukrainę o ponad 80 proc. To wsparcie znacząco ułatwi kontakty mieszkającym w Polsce Ukraińcom z ich rodzinami i bliskimi pozostającymi w kraju. Obniżka do 29 groszy za minutę, czyli do stawki jak za połączenie krajowe, dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Chodzi zarówno o oferty na kartę jak i abonament. Z tańszych rozmów można korzystać do 10 marca – poinformował Orange Polska.

Z kolei dla użytkowników Orange Flex przygotowano pakiet rozmów międzynarodowych na Ukrainę: 100 minut na 30 dni za 0 zł. Wystarczy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w swojej aplikacji Flex, by odebrać bezpłatny pakiet. W Orange Flex w każdym z pakietów social pass jest darmowy. Daje on możliwość korzystania z komunikatorów bez limitu GB, za darmo. W skład social pass wchodzą m.in. WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram, Twitter.

300 minut i 10 GB od T-Mobile

– Na co dzień nasze usługi zapewniają milionom osób kontakt z bliskimi i dostęp bieżących informacji. Dziś, w obliczu wydarzeń w Ukrainie, chcemy okazać solidarność z narodem ukraińskim i sprawić, aby komunikacja z bliskimi i ze światem była dla nich maksymalnie ułatwiona – tak brzmi z kolei treść komunikatu wydanego 24 lutego przez T-Mobile.

Od 25 lutego sieć zapewnia następujące usługi i rozwiązania:

300 minut (wymiennych na SMS-y) na połączenia międzynarodowe na numery komórkowe i stacjonarne do Ukrainy w taryfach abonamentowych dla klientów indywidualnych i klientów MagentaBIZNES, T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę, oraz klientów biznesowych w taryfach MagentaBIZNES i Jump proFirma.

10 GB w taryfach abonamentowych, T‑Mobile na kartę, T‑Mobile MIX i Heyah na kartę,



automatyczne przedłużenie ważności konta dla Ukrainek i Ukraińców korzystających z Heyah na kartę i T-Mobile na kartę o 100 dni.



Klienci abonamentowi mogą aktywować pakiet darmowych minut i gigabajty na trzy sposoby: w aplikacji mobilnej „Mój T‑Mobile”, SMS-owo, wysyłając: SMS o treści UKR300TAK na numer 80008 w przypadku pakietu minut/SMS-ów; SMS o treści UKR10GB na numer 80008 w przypadku pakietu gigabajtów; za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 960 200 (dostępnym również w języku ukraińskim).

Pakiet 300 minut wymiennych na SMS-y do Ukrainy dla użytkowników T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę został włączony automatycznie i jest ważny do 01.03.2022 r. Darmowe 10 GB użytkownicy Heyah na kartę mogą aktywować, wysyłając bezpłatny SMS na numer 80401 o treści UKRAINA, zaś osoby korzystające z T-Mobile na kartę i MIX tę możliwość znajdą w aplikacji „Mój T‑Mobile”. Nazwa pakietu w aplikacji to „10GB w związku z sytuacją na Ukrainie”.

W niedzielę 27 lutego sieć poinformowała, że poza pakietami internetu i darmowych minut na połączenia międzynarodowe do Ukrainy, udostępnia naszym wschodnim sąsiadom startery Heyah i T-Mobile na kartę ze skonfigurowanymi darmowymi minutami i internetem, by w ten sposób ułatwić uchodźcom kontakt z bliskimi i umożliwić im dostęp do bieżących informacji.

Lista w miejsc, w których można odebrać startery dostępna jest na stronie internetowej sieci. T-Mobile podobnie jak Play zapewnia, że w związku z koniecznością rejestracji starterów zapewnia pomoc ze strony pracowników sieci, jak i przeszkolonych hostów i hostess.

Plus: 500 minut i 10 GB internetu

O wprowadzeniu pakietu darmowych minut oraz obniżeniu stawek za połączenia z Polski na Ukrainę poinformował 24 lutego również Plus.

– Dzień, którego nigdy nie chcieliśmy przeżywać i wojna, która zmienia postrzeganie wszystkiego wokół nas. W momencie rosyjskiej agresji i wojny, operator sieci Plus wspiera wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski i w ramach solidarności wprowadza od dziś pakiet darmowych minut oraz obniża stawki za połączenia głosowe z Polski na Ukrainę ułatwiając tym samym komunikację z rodzinami pozostałymi w kraju – poinformował Plus.

Sieć uruchomiła następujące pakiety usług:

Bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie – jednorazowy pakiet dostępny dla użytkowników usług na kartę (włączany krótkim kodem *121*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia) i abonamentowych (włączany SMSem o treści UKRAINA na numer 80125) i ważny przez 30 dni dla klientów ofert na kartę i do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego dla klientów ofert abonamentowych.

Nowa promocyjna stawka 19 groszy za minutę połączenia do wszystkich sieci na Ukrainę – dostępna dla użytkowników wszystkich ofert na kartę oraz ofert abonamentowych, które weszły na rynek po 31 stycznia 2018 r.



Darmowy jednorazowy pakiet 10 GB – do wykorzystania na terenie Polski, włączany na 30 dni dla klientów ofert na kartę krótkim kodem *136*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia, a dla klientów ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego i włączany SMSem o treści 10GB na numer 80125.



Dostępna jest również oferta Plus na Kartę stworzona specjalnie dla klientów z Ukrainy, w ramach której za 35 zł klient otrzymuje 30-dniowy pakiet cykliczny obejmujący:

wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych;

wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych;



pakiet internetowy 15 GB na krajową transmisję danych;



1000 minut na wykonywanie połączeń międzynarodowych na numery komórkowe z Polski na Ukrainę do abonentów sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone i Lifecell.



Promocję o nazwie „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, 15 GB i 1000 minut na Ukrainę” można włączyć SMS-em o treści 35 wysłanym pod numer 80988. Dla klientów ukraińskich Plus wprowadził specjalną infolinię w ich języku czynną w godzinach 8:00 – 16:00 przez 7 dni w tygodniu pod numerem 601102614. Od soboty 26 lutego, w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy, Plus oraz marka Plush zaangażowane są w dystrybucję darmowych starterów, które wydawane są w punktach recepcyjnych m.in. w Przemyślu, Dorohusku oraz Ustrzykach Dolnych.

W ramach przekazanych starterów obywatele Ukrainy otrzymają – w przypadku startera:

Plus na kartę – 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie,

Plush na kartę – 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie.



W przypadku obu starterów obywatele Ukrainy mogą także włączyć dodatkowo przyznane wcześniej przez Plusa darmowe pakiety: 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz 10 GB – jednorazowy pakiet do wykorzystania na terenie Polski. Aby skorzystać ze starterów niezbędna jest ich wcześniejsza rejestracja w czym pomagają osoby w punktach recepcyjnych. Lista punktów dostępna jest na stronie internetowej sieci.

